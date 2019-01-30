«Пародия на Ивлееву»: Марьяна Ро в погоне славой ведущей утонет в ругательствах и обнажёнке

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После фотосессии топлесс для мужского журнала MAXIM Марьяну Рожкову поклонники в Instagram уличили в подражании звезде «Орла и решки» Насте Ивлеевой. В том числе по аналогии рэпера Face с Элджеем.

Известный блогер Марьяна Ро в последнее время всё больше разочаровывает поклонников. Сперва фанаты осудили её за отношения с одиозным рэпером Иваном Дрёминым, более известным как Face. Затем многие обратили внимание, что девушка, прославившаяся созданием контента для детской аудитории, начала публично материться и совершать порой аморальные и вульгарные поступки. Венцом недовольства стала публикация в сети интимных фото Марьяны Рожковой. Накануне блогер и сама похвастала в Instagram серией снимков для мужского журнала MAXIM. Многие подписчики усмотрели в этом подражание Анастасии Ивлеевой.

Как известно, блогер с 10-миллионной армией подписчиков в своё время также снялась для этого издания в стиле «ню». Помимо прочего, звезда тревел-шоу «Орёл и решка» прославилась как «леди-гопник», употребляя в быту обсценную лексику. То же заметили и за Марьяной Ро в последнее время. Более того, Рожковой припомнили всё те же отношения с рэпером Face, по аналогии с Элджеем Ивлеевой. Возможно, таким образом юный блогер хочет повторить успех Анастасии и дорасти до её уровня на просторах Instagram. В то же время стоит отметить, что перемены Рожковой уже осудили в сети, а её подражание Ивлеевой и вовсе окрестили не иначе, как «жалкая пародия».

Если предположения фанатов верны, и Марьяна Ро действительно решила скопировать образ более успешной «коллеги», то её участь может быть незавидной. Можно предположить, что в погоне славой ведущей девушка утонет в ругательствах и обнажёнке. Когда-то фанаты полюбили её вовсе не за эти качества, чего не скажешь об Ивлеевой. Анастасия начинала с образа леди-гопника и всем нравится её непосредственность. Попытка перевоплотиться в брутальную и раскрепощённую девушку может привести к тому, что от Марьяны отвернутся миллионы фанатов, ведь в первую очередь публика ценит в кумирах искренность, а в Марьяне Ро с обложки MAXIM её нет.