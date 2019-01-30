«По зову сердца»: Виктория Боня после похода в мечеть призналась, что давно думала принять ислам

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Подписчики в Instagram поинтересовались, смогла ли телезвезда изменить вероисповедание, если бы её об этом попросил её мужчина-мусульманин.

Виктория Боня была на «Дом-2» менее года, однако этого хватило, чтобы 27-летнюю девушку из провинции заметили и полюбили на телевидении. До сих пор поклонники телестройки считают её одной из самых ярких участниц реалити. Между тем после ухода из проекта Боня без работы и предложений не осталась. Виктория начала успешную карьеру телеведущей, модели и актрисы. В последние годы светская львица живёт в Монако. Наибольший же успех и узнаваемость за рубежом Боне принесли отношения с известными и богатыми мужчинами. В частности, около шести лет она состояла в гражданском браке с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом. Прошлым летом она закрутила роман с французским миллионером Пьером Андюраном. После разрыва с ним Виктория пребывает в поиске новой любви, и фанаты даже предположили, что найдёт её она в лице какого-нибудь шейха.

Так, в частности, Боня поделилась воспоминанием о своем прошлогоднем визите в Абу-Даби, где она успела познакомиться с местной культурой. В своём Instagram телезвезда выложила архивный снимок в платке из известной мечети шейха Зайда, сопроводив его эмодзи виде сердечка. Появление в таком образе натолкнуло поклонников на мысль, что Виктория могла бы принять ислам, если бы нашла мужа-мусульманина. Так, в частности, одна из подписчиц спросила Бони о такой вероятности. «Примешь Ислам, если попросит вторая половинка?», - написала она в комментариях под фото. Селебрити не медлила с ответом и тут же призналась после похода в мечеть, что уже думала об этом. «Я давно думала об этом… если бы и приняла, то только по зову сердца», - разоткровенничалась Боня.