«Горе-мама»: Забросившая ребенка Тодоренко сменила влог о беременности на рекламу

Сегодня, 20:57

Родители отлично пропиарились на своем романе и незапланированной беременности - теперь не приносящий доход и успех малыш оказался им не нужен, считает ряд подписчиков Регины.

Популярная телеведущая Регина Тодоренко по непонятным причинам долго скрывала свою личную жизнь от поклонников. Даже свою беременность она официально подтвердила, только когда прятать приличный животик оказалось невозможным. Свадьба ведущей с певцом Владом Топаловым также проходило под завесой тайны, и даже в то, что девушка родила, поклонники долго не могли поверить из-за отца ребенка, который слишком пренебрежительно, по их мнению, отнесся к появлению своего первенца на свет. Однако через несколько дней после родоразрешения телеведущая наконец вышла на связь с фанатами, сообщив им, что с ней все хорошо, и она наконец готова поделиться с ними всеми нюансами своего опыта, анонсировав личный влог о беременности. Несколько недель она ежедневно делилась с поклонниками всеми важными деталями, сообщала о самочувствии, процедурах, течении беременности и проблемах, с которыми ей довелось столкнуться.

Фанаты были в восторге от откровенности знаменитости, и с завидной регулярностью читали каждый новый пост молодой мамочки, поддерживая ее и давая советы. Вместе с тем она сразу же вернулась к работе, и продолжила работу над авторским проектом «Late Night с Региной Тодоренко», который выходит в эфир на канале «Пятница!»

Тот факт, что она вернулась к работе так быстро, вызвал недоумение у поклонников, и многие раскритиковали артистку за якобы пренебрежительное отношение к собственному наследнику. Однако Тодоренко никак не реагировала на критику, лишь сильнее ударилась в работу и занялась собственным телом. Недавно состоялся первый «выход в свет», во время которого малыш в очередной раз был оставлен на попечение бабушки Ирины Тодоренко, которая, судя по всему, поддерживает стремление дочери строить карьеру, и готова взять все обязанности по воспитанию и уходу за внуком на себя.

И пока поклонники недоумевают, зачем и для кого рожала Регина ребенка, который, судя по всему, только мешает планам успешных родителей, знаменитости еще больше подливают масла в огонь. Они продолжают активно развлекаться и работают, совершенно пренебрегая своим первенцем. Теперь же забросившая, по мнению фанатов, ребенка Тодоренко сменила влог о беременности в личном Instagram на рекламу - сегодня влюбленные отправились на вертолетную прогулку, чем поделились с фанатами, не забыв упомянуть название вертолетного клуба.

Этим она лишь разозлила фолловеров - создается впечатление, что в этой жизни деньги интересуют ее больше, чем материнство.

При этом выглядела «горе-мама» бесподобно - давненько она не делилась фотографиями с макияжем и красивой укладкой. Для подписчиков Регины и Влада в Instagram становится очевидно, что сын не занимает центральное место в жизнях своих родителей, что очень беспокоит фанатов пары: некоторые из пользователей соцсети опасаются, что за такое пренебрежительное отношение звезды могут жестоко поплатиться.