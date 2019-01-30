«Бросил Крида отдуваться»: На время скандала с плагиатом песни Крутой мог вывезти прибыль и решил сбежать в Майами

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Композитор внезапно подарил своей маме огромную, очень дорогую квартиру в США за 5 млн долларов и отправился туда организовывать юбилей родительницы, в то время как Егора в России ждут судебные разбирательства.

«Игорь Крутой» стал одним из самых успешных проектов Егора Крида за последнее время – веселый и необычный клип пришелся по душе поклонникам, и сразу же оказался в топе лучших, набрав 2 000 000 просмотров только за одни сутки, а на данный момент на YouTube собрал более 11 000 000 просмотров. Этому способствовал и челлендж от исполнителя, который он объявил в своем Instagram: за самое интересное и креативное видео с танцем из ролика артист пообещал 50 000 рублей. Приятный бонус лишь раззадорил поклонников исполнителей, они активно начали снимать свои ролики, а Егор Крид и Игорь Крутой пожинали приятные плоды со своего творчества.

Однако удача не долго сопутствовала исполнителю: резво начав год, через пару недель он оказался в центре неприятного скандала с плагиатом. Малоизвестный рэпер из подмосковного Сергиева Посада обвинил Егора Крида в нарушении авторских прав, и намерен подать на исполнителя в суд. Habarovsk утверждает, что еще в 2016 году написал песню, которую сейчас переработал Крид. В качестве доказательства он привел две рэп-площадки, где был размещен его трек – экспертиза подтвердила все обвинения рэпера, доказав, что хит Егора действительно является производным от трека музыканта. По словам рэпера, у Крида только оригинальный бит, а подача, общая идея, слова в припеве и даже название украдены из его творения. Несмотря на критику и агрессию от поклонников звезды Black Star, Habarovsk пошел на принцип, и ждет от знаменитого воришки извинений. Примечательно, что сам Егор еще в анонсе композиции заявил, что песня «Игорь Крутой» является реальной историей, в которую он некогда попал в США.

Данный скандал определенно дорого обойдется участникам проекта, сильно ударит по финансам и репутации, однако разбираться со всем, судя по всему, придется одному Егору. Его «двойник» в самом начале конфликта вывел прибыль за границу, и решил сбежать в Майами на время разбирательств с плагиатом, таким образом он без зазрения совести бросил Крида отдуваться одного. Вдохновитель «настоящего» Егора явно не намерен портить свою репутацию и порочить имя, ввязываясь в чужие разборки. А тут еще и предлог уважительный подвернулся – юбилей мамы.

Создается впечатление, что композитор Игорь Крутой не желая медлить и находиться в России во время судебных тяжб не раздумывая и не медля приобрел в городе Санни-Айлс-Бич дорогущую квартиру для своей мамы площадью 400 кв. метров, в которую мог вложить весь гонорар за «Игоря Крутого» - 5 млн долларов. Теперь он намерен на некоторое время осесть во Флориде на берегу Атлантического океана, где собирается заняться подготовкой к юбилею родительницы - 16 февраля Светлане Семеновне исполнится 85 лет. День рождения пройдет с размахом – для каждого из многочисленных гостей женщины композитор подготовил отдельный номер в отеле, застолье организуют в ресторане, где для гостей будет создана отличная развлекательная программа.