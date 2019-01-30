Сегодня, 19:00

Йен Сомерхолдер не только красивый и харизматичный, он еще и актер, к которому первая любовь Прилучного сбежала без оглядки. Так сказать, Павел мог посмотреть на «идеал» и стать им.

За американским актером Йеном Сомерхолдером толпами стали виться поклонницы увидев его в роли плохого парня в саге «Дневники вампира», где он сыграл главного героя Дэймона. Он стал воплощением вампирской жестокости и кровожадности, которая на экране выглядела эффектно и привлекающе для молодежной аудитории. Внешность Йена Сомерхолдера быстро стала его визиткой, а отрицательный персонаж даже начал вызывать любовь и желание быть похожим «плохим парнем» в реальной жизни. Поклонницы даже после того, как объявили сценаристы о закрытии проекта не перестают штурмовать Йена и караулят «Дэймона».

Звезда сериала «Дневники вампира» мог повлиять на образ «плохого парня» в жизни и карьере Прилучного. Неизвестно знакомы актеры или нет, но их объединяет одно – они безумно влюблены в одну и ту же девушку. Никки Рид была в отношениях с Прилучным, но это было до того как она поразила мир актерской игрой в фильме «Сумерки». Однако после неудачного построения отношений с Прилучным Рикки нашла ему достойную замену в лице именно Йена Сомерхолдера. Это второй муж Рид, но это не мешает ей растворяться в муже целиком и полностью.

Возможно, Павел Прилучный до сих пор не может простить решения Никки, которая даже после решения о свадьбе бесследно исчезла с поля зрения на некоторое время.

Может быть, роли негативных персонажей в кино Прилучному даются легко, потому что у него есть хороший пример в лице Йена, которого сейчас очень любит и боготворит Никки. Прилучный чаще в кино исполняет именно роли с негативным окрасов, что может принимают за его истинную суть, как человека. Но все же Павел хорошо бы вжился и в роль отличника или хорошиста, но этого сам не делает. Возможно, прообраз Йена Сомерхолдера на экране не дает покоя Прилучному, который хочет возможно, покорить Никки со временем. Рид сейчас активно занимается семьей и счастлива в браке с Йеном, который ассоциируется именно с Дэймоном из сериала «Дневники вампира».

Таким образом, звезда сериала «Дневники вампира» неосознанно мог повлиять на образ «плохого парня» в жизни и карьере Прилучного, который может не оставлять попыток вернуть Никки Рид, несмотря на ее «предательство» в прошлом.