«Невозможно спастись»: Омаров может терпеть Бородину из-за финансовой несостоятельности

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Курбан оказался «под каблуком» у ведущей «Дома-2», успех и гонорары которой затмили его достижения, и могли внушить ему мысли о собственной никчемности.

В последнее время популярной телеведущей Ксении Бородиной во всем сопутствует успех – новые проекты, отлично развивающийся бизнес, счастливая личная жизнь и замечательный супруг, который, кажется, готов ради нее на все. Тем не менее, еще пару лет назад общественность активно обсуждала разлад в семье Бородиной и ее скорый очередной развод – звездная чета переживала тяжелые времена вскоре после рождения их общей дочки. Как позже призналась Ксения, причиной ссоры стали измены Курбана Омарова. Тем не менее, она смогла простить возлюбленному его любовные похождения, и приняла назад отца ее младшей дочери Теоны, хотя в свое время именно разгульный образ жизни стал причиной ее разрыва с первым супругом. С тех пор звездная парочка повсюду демонстрирует идиллию – их микроблоги пестрят счастливыми семейными фотографиями и словами поддержки, на всех мероприятиях они появляются вместе, а лица искрятся счастьем.

Несмотря на свое дагестанское происхождение и мусульманское вероисповедание, Курбан Омаров, судя по всему, отдал все бразды правления своей супруге, и согласился с ролью второго плана в семье. Он потакает запросам Ксении, примирился с ее авторитетом, и во многом идет на поводу. Поклонники уверены, что причиной такого повиновения может быть финансовая несостоятельность мужчины, которая вынуждает Омарова терпеть Бородину, ведь именно она содержит всю семью. И не удивительно, ведь хотя Курбан позиционирует себя как бизнесмена, чем именно он занимается и сколько зарабатывает, держится в тайне. Согласно неподтвержденной информации, Курбан Омаров является наследником строительного бизнеса отца и владельцем нескольких фирм, их отделения разбросаны по всей России, одно также числятся в Канаде. Также его прозвали «алмазным королём», но почему – история умалчивает.

Ксения же, в отличие от супруга, ничего не скрывает: она отлично зарабатывает на телевидении, являясь бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2», ведет телепроекты «Cosmopolitan. Видеоверсия» и «Перезагрузка», зарабатывает на рекламе и в киноиндустрии, а также является владелицей успешного бьюти-бизнеса. Она очень много работает, за что поклонники в шутку прозвали ее «Папа Карло», в то время как Курбан часто проводит время с детьми.

На успех Бородиной указывают очень дорогие приобретения, которые она с легкостью может себе позволить: чего только стоит шикарный юбилей, который знаменитость отпраздновала заграницей, или дорогущий загородный двухэтажный особняк площадью в 216 кв.м с тремя спальнями, большой гостинной, столовой и просторной гардеробной.

Сам Омаров в шутку называет супругу «слабое, беззащитное существо», отмечая, что от нее «невозможно спастись». Вполне вероятно, что Бородин привязала своего возлюбленного к себе деньгами, и теперь успешно манипулирует им, потакая его же неудачам.