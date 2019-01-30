«Интрига или что-то скрывает?»: Настя Каменских показала безымянный палец с кольцом и без

Сегодня, 18:33

Сегодня в сети украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками эмоциями от прожитого дня и в очередной раз продемонстрировала безымянный палец.

Сегодняшним постом в Instagram певица рассказала, какой эмоциональный день позади. И поделилась наблюдениями, что если много работать, то все мечты сбудутся. На снимке певица в спортивной одежде фотографирует себя в зеркало, и прикусывает пальцы.

Вроде бы ничего не обычного, просто снимок. Но вот в недавнем посте на безымянном пальце певцы блистает обручальное кольцо. Что это? Интрига или Настя действительно состоит в отношения, но тщательно это скрывает?

Не для кого ни секрет, что Каменских неоднократно приписывали роман с украинским исполнителем Алексеем Потапенко, известным больше как Потап. И даже ходили слухи, что пара хотела пожениться в прошлом году. Но из-за травмы певицы торжество отложили.

По сегодняшний день официальных заявлений пара не делала, не исключено, что это пиар-ход. Но вот откуда периодически появляется кольцо на безымянном пальце певицы? Пока не известно, но не исключено, что Каменских находится в отношениях, которые качественно скрывает от фанатов и СМИ.