«Это низко и мерзко»: Полина Гагарина может ущемлять полных фанаток пошивом маленьких размеров одежды

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Максимальный размер одежды в интернет-магазине Полины Гагариной - М. Обладательницам L, XL и больше придется забыть об именной вещи от любимой певицы, что заставляет фанаток Гагариной расстраиваться.

Все прекрасно помнят, что Полина Гагарина имела в свое время пышные формы и была похожа не на эффектную певицу, а среднестатистическую женщину в теле. Но после родов артистка занялась собой и сбросила несколько десятков килограмм. Ее фанатичная погоня отразилась не только на мировоззрении, но и коснулась ее фанатов. Зная о том, что ее поклонницы могут быть разной весовой категории и комплекции, Гагарина, запустив собственную линию женской одежды, почему-то ограничилась самыми маленькими размерами - S,M, будто женщин, более того, ее поклонниц с более внушительной комплекцией не существует.

Отсюда можно сделать вывод, что Полина Гагарина может ущемлять полных фанаток пошивом маленьких размеров одежды. Некоторые пользователи сети убеждены, что это низко и мерзко, поскольку ограничение возможности выбора человеком одежды для такой звезды является недопустимым. Есть риск, что ее отношение к тому, как должна выглядеть женщина, может навредить ее карьере и убавить количество поклонников.

Отметим, что Полина Гагарина никогда не скрывала, что у нее достаточно сложный характер, с которым она сама с трудом справляется. Также она очень критично относится к себе, своей фигуре и внешности, из-за чего ей хочется быть еще стройнее, чем она есть сейчас. Поэтому и не странно, что критичное отношение к себе могло вылиться в придуманные ею идеалы красоты, которые, по сути, давно не работают.