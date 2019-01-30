«Анечка, ты просто бомба»: После нападок хейтеров «жирную» Седокову засыпали комплиментами

Сегодня, 17:25

Сегодня певица Анна Седокова выступила на «Русском радио», а фанаты поддержали её.

В сети Instagram сегодня появилось видео Анны Седоковой с утреннего эфира на «Русском радио». Певица показала часть выступления и сообщила, что всё прошло хорошо, и поблагодарила своих музыкантов за работу.

Поклонники прокомментировали публикацию артистки и засыпали её комплиментами: «Анечка, ты просто бомба», «Очень красивая, эффектная и талантливая. Ну а фигура - просто мечта любого мужчины», «Вот это женщина!!! Кровь с молоком!!!Не то что эти тощие скелетины!!!!», «Какая же нереальная вы», «Все красиво! Тело подтянутое! Зря пишут!».

Напомним, что недавно на одном из выступлений Седокова одела платье с вырезами по боками и продемонстрировала не лучшую физическую форму. Хейтеры не заставили себя долго ждать и выложили в сети видео и фото, назвав певицу жирной.

Но, несмотря на нападки хейтеров, фанаты Седоковой по-прежнему любят её, восхищаются талантом и формами.