«Подарок Галкина за наши деньги?»: Прокурившая голос Пугачева решила загнать поклонников в долги

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Чтобы попасть на концерт Аллы Пугачевой, фанаты должны рассчитывать на сотни тысяч рублей, не считая того, что АО «Вертолеты России» должны выделить ей к юбилейному выступлению 40 млн рублей.

Недавно в сети появилось фото афиши концерта Аллы Пугачевой, на котором изображена не только Примадонна, но и ее супруг Максим Галкин. Больше всего внимание пользователей привлекла надпись «Подарок для Аллы», которая гласит о том, что его будет готовить сам супруг Примадонны. Поклонников певицы интересует вопрос, за чьи деньги будет организован пир в честь 70-летия.

«Подарок Галкина за наши деньги? Алла, ты прокурила голос, поешь под фанеру, а теперь решила и поклонников в долги загнать? Забыла, как сама за пару рублей выступала в СССР?» - пишут в сети.

Стоит отметить, что билеты на концерт Пугачевой разлетелись за считанные часы. И теперь перекупщики манипулируют желающими попасть на юбилей к Примадонне, требуя космическую сумму за билет певицы-пенсионерки. Но оправданы ли такие траты?

Прокурившая голос Пугачева, по всей видимости, решила загнать поклонников в долги, поскольку у простых россиян таких денег нет - некоторым, согласно данным по минимальной пенсии и зарплате, необходимо копить на билет средней ценовой категории более полугода, что категорически недопустимо. Плюс ко всему, давно известно, что Примадонна редко поет вживую, что ставит под сомнение проведения концерта в стиле live - на большое количество песен у певицы не хватит ни дыхания, ни силы голоса, а уж состояние здоровья Пугачевой является отдельной помехой для концерта.

Безусловно, Пугачеву понять можно: никакой Галкин не сможет окупить всех организационных расходов на подготовку концерта, но это не должно отражаться на карманах простых граждан, которые полюбили ее еще юной и совсем не алчной, и продолжают хранить светлые чувства по отношению к Примадонне. Да и просить помощи у госпредприятий - как минимум нечестно со стороны певицы. С тем, что она готова дать слушателю на своем юбилейном концерте, можно было бы и обойтись собственными силами - для этого у Примадонны было очень много времени.