Басков может забрать ребенка: Ясновидящая предсказала Лопыревой одиночество и кармический «удар»

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Певец мечтает о семье, однако с женщинами ему категорически не везет. Он может воспользоваться беспомощностью экс-возлюбленной, и помогая «разбитой» предательством модели стать приемным отцом ее ребенку.

Недавно весь шоу-бизнес потрясла новость: возлюбленная Николая Баскова Виктория Лопырева променяла «золотой тенор» на супруга своей близкой подруги Таты Карапетян, и скоро родит первенца от вице-президента ООО «Ташир Капитал» Игоря Булатова. Модель долго скрывала имя отца ребенка, пока папарацци не запечатлели ее с новым избранником на пляже в Майами. С тех пор девушке постоянно приходится оправдываться и отбиваться от нападок армии хейтеров, а ведь она находится на последних месяцах беременности, и готовится к родам, которые пройдут в элитной клинике Флориды. Знаменитость призналась, что сильно нервничает из-за предстоящих испытания, а постоянные нападки лишь усугубляют ситуацию - она очень много ест, пренебрегая всякими диетами, однако из-за стресса не может набрать вес, несмотря на приличный срок. По мнению таролога Саоны - это лишь начало расплаты за содеянное.

Ясновидящая сделала свой прогноз на ближайшее будущее Виктории Лопыревой, которое не предвещает модели ничего хорошего. По словам ведуньи, девушку ждет очень насыщенный и богатый на противоположные эмоции год – в ее жизни будет не много радости, и очень много слез. Расстройства будут вызваны ситуацией, в которую Виктория себя загнала – любовь разрушит жизнь знаменитости. Сейчас она находится под давлением общественности, ведь мало кто действительно понимает Лопыреву – большинство людей, в том числе коллеги, осуждают ее за разрушение семьи, ведь она начала встречаться с Игорем Булатовым, когда его настоящая супруга была беременна вторым ребенком. Однако, по мнению Саоны, Виктория попросту не могла совладать с собой – она действительно искренне любит бизнесмена, в то время как он испытывает к ней только страсть и временное влечение. Таролог предсказала, что союзу Булатова и Лопыревой быть не суждено – скоро мужчина «наиграется», и вернется к своей любимой супруге Тате Карапетян, детям, и семейному бизнесу, а Виктория, которая уступает жене Булатова по глубине внутреннего мира, останется у разбитого корыта.

Единственное, что бизнесмен сделает для своей любовницы – признает ее ребенка, и будет обеспечивать ее с младенцем всем необходимым на время и после беременности. Однако деньги для телеведущей не главное - разбитое сердце уничтожит ее счастливую жизнь. Неразделенная любовь и послеродовой стресс доведут Викторию до нервного срыва – таролог предсказала Лопыревой одиночество и кармический «удар», который, возможно, проявится тяжелой послеродовой депрессией.

В таком состоянии она наверняка не сможет воспитывать малыша - как бы они ни любила ребенка, предательство возлюбленного сильно подкосит девушку, и первое время после родов она вынуждена будет посвятить себе и своему здоровью. В такой ситуации единственным, кто сможет помочь Виктории, будет ее экс-возлюбленный Николай Басков. Несмотря на все обиды, он неоднократно вступался за свою бывшую спутницу, отмечая - главное, что она будет мамой. К тому же есть у него привычка поддерживать теплые отношения со своими бывшими.

И пока модель будет приходить в себя, Николай может забрать ее ребенка на воспитание, ведь вряд ли Карапетян согласится принять мужа с «привеском» и воспитывать ребенка соперницы, о которой она, к слову, узнала из СМИ, и пролила не мало слез. Одиночество угнетает Баскова, а в личной жизни он постоянно терпит фиаско, мечтая о счастливой семье - ребенок Виктории может стать спасением и утешением певца, его ключом к счастливой жизни.