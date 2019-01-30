«Любитель постарше»: Влад Кадони признался в чувствах Ольге Орловой

Сегодня, 17:04

В ночном выпуске «Дом-2» Кадони не удержался и набросился со всей любовью на Орлову.

Ольга Орлова - певица, новоиспеченная ведущая проекта «Дом 2», приковывает взгляды участников телепрограммы. Уже неоднократно участники проявляли симпатию в адрес красотки, такие как: Артем Сорока, Захар Саленко. Однако, крепость была непреступна. Влад Кадони, долго наблюдая за происходящим, прикрывался несуществующими отношениями. Телеведущий делал вид, что ему безразлично происходящее.

Но в сегодняшнем выпуске «Дом-2» Влад не справился с бушующими эмоциями и в прямом смысле набросился на Ольгу Орлову.

Кадони схватил певицу на руки и потащил за кулисы со словами:«Единственный мужчина, который сможет построить отношения с Ольгой Орловой это Влад Кадони, а остальные претенденты нервно курят в сторонке», таким образом, он отшил всех ухажеров Ольги. У певицы тут-же появился вопрос, а сможет ли Владик доказать не словом, а делом.

На что Влад хитро взглянул на Ольгу и промолчал, подписчики решили, что Кадони, таким образом, принял вызов и готов добиваться Ольгу. После произошедшего, Влад не постеснялся добавить видео с телеведущей на своей странице Instagram. И задал подписчикам вопрос: «Как вам такая парочка вообще»?

Подписчики сразу подхватили тему и с радостью стали поддерживать Влада: «Влад оказывается любитель постарше, надо же, признался в чувстах Орловой...Молодец, не ожидала».

Телеведущая пыталась скрыть свои эмоции и казаться непреклонной девушкой. Но все же, по Ольге было видно, что она очень довольна происходящим и не против ухаживаний Кадони.

«Наконец-то Орлова себе нашла мужчину, сколько ж уже можно собак целовать», «А мне уже давно показалось, что вы с Орловой строите любовь, скажите, что я права», - пишут пользователи.

Фанаты считают, если есть взаимные чувства и контракты ведущих не ограничивают в этом, то почему бы и нет.

«Влад очень хороший и интересный человек, Олечка очень привлекательная девушка. Вы были бы прекрасной парой»,- пишут фолловеры.