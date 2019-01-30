К посвящению в буддисты готов: Киркоров может решиться на отчаянный шаг из-за «пролета» на Евровидение

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Жизнь Короля российской эстрады может кардинально измениться, если его не утвердят на участие в музыкальном конкурсе. Представлять Россию может ученица Пугачёвой.

Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева может обойти Виктория Черенцова. Воспитанница Примадонны недвусмысленно намекнула, что выступать будет именно она.

Девушка прокомментировала пост члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме РФ Вадима Манукяна о выступлении во втором полуфинале сообщением, что с ней пока еще ничего не согласовали. Логично предположить, что вопрос об участии уже решен, а остальные кандидаты, в том числе Киркоров, в пролете.

Сразу после этого стало известно, что Филипп Бедросович сбрил прекрасную шевелюру и продемонстрировал всем свою лысую голову. Возможно, исполнитель узнал о своем поражении и пришел в ярость из-за такой новости, а волосы сбрил от отчаяния. В порыве чувств люди нередко принимают необдуманные, но судьбоносные решения, а Киркоров, как известно человек очень вспыльчивый, и вполне может решиться на отчаянный шаг из-за «пролета» на Евровидение.

Хотя причины такого резкого преображения могут быть самые разные, но выглядит артист так, будто готов к посвящению в буддисты.

Возможно, Филипп решил круто изменить не жизнь, а свое отношение к происходящему, а за просветлением и наставлениями на время отправится в буддистский монастырь.

И отчасти это правда. Известно, что готовятся съемки продолжения проекта «Любовь в большом городе», где Киркоров сыграет тибетского монаха, послушника Далай-ламы. Ради убедительности он постригся наголо. Осталось только пожить среди буддистов, чтобы набраться опыта и сделать образ совершенным.