Полина Гагарина намекнула на серьёзные проблемы со сном и попросила фанатов помочь ей

Сегодня, 16:39

Сегодня Полина Гагарина в своём блоге Instagram рассказала подписчикам, что постоянно хочет спать из-за частой смены часовых поясов.

В своём посте Гагарина попросила фанатов помочь ей и дать совет, как справиться с джетлагом. Это синдром смены часового пояса, после которого певица постоянно хочет спать. На фото и в последних публикациях блога она выглядит уставшей, видно, что частые перелёты плохо сказываются на её здоровье и у неё серьёзные проблемы со сном.

Фанаты тут же принялись давать советы певице: «Пейте воду! Побольше! И надо делать разминку для шеи и головы», «пейте витамины и особенно витамин Д - очень советую», «можно сделать легкую зарядку и кофе лучше не пить при таком состоянии».

Напомним, что актриса сейчас находится в китайском городе Чангша, где снимается в одном популярном шоу. Вместе с ней всегда путешествует её муж фотограф Дмитрий Исхаков. Это второй брак Гагариной, от которого у них с Дмитрием есть дочь Мия. Первый раз Полина вышла замуж за актёра Петра Кислова, от которого у неё есть сын Андрей.