«Оспорю завещание в суде!»: Сестра Элины Быстрицкой со скандалом делит ее имущество еще при жизни актрисы

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Сестра Элины Быстрицкой, пропавшая из ее жизни несколько лет назад, экстренно вернулась в Москву, узнав, что свое наследство актриса планирует завещать не ей.

Так сложилось, что семья Элины Быстрицкой на ее 91-м году жизни состоит только из нее самой. Детей у актрисы никогда не было, а с мужем они давно развелись. Из родных людей у актрисы есть только младшая сестра, Софья Шегельман, но та с семьей живет на их исторической родине в Израиле и, к тому же, до недавнего времени предпочитала избегать встреч с Элиной Авраамовной. Так продолжалось до осени прошлого года, пока Быстрицкая не стала жаловаться на ухудшение здоровья.

Актриса несколько раз в течение 2018 года попадала в больницу и начала резко терять зрение. Все это время в период болезни, а также за несколько лет до этого домашними делами и личными поручениями актрисы занималась ее помощница Ксения. Именно ей Быстрицкая и решила завещать свою московскую квартиру, вместе со всем содержимым, включая предметы антиквариата и другие ценные вещи. Узнав об этом, Софья молниеносно прилетела в Москву и закатила громкий скандал, назвав Ксению шарлатанкой и обманщицей, которая решила втереться в доверие к ее сестре, тем самым присвоив себе ее имущество. Сейчас Шегельман хочет писать заявление в полицию, а в случае, если у нее не получится ничего решить при жизни сестры, то она намерена оспаривать завещание Быстрицкой в суде после ее смерти, говоря о том, что сестра находилась в слишком преклонном возрасте для принятия решений о наследстве.

Известно, что у сестер в детстве были достаточно теплые отношения. Их разница в возрасте 9 лет, и именно поэтому Элина в какой-то мере принимала участие в воспитании Софьи. Однако уже во взрослой жизни они стали общаться намного меньше: Элина и Софья редко виделись и лишь иногда созванивались. Еще во времена СССР Софья с мужем улетела жить в Израиль, и с того времени пути сестер разошлись практически полностью. Сама Элина Авраамовна в своем интервью пару лет назад говорила, что ее семья в настоящий момент - это круг ее близких друзей, а ее дети - это ее ученики. Других родственников она к тому времени уже не признавала.