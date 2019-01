«Онлайн мамаши»: Кудрявцева и Седокова не успевают следить за детьми из-за интернет-зависимости

View this post on Instagram

С Праздником !! Это мы так тоже искупались, а вообще, немного об отдыхе с детьми 😂 Значит, наша задача сейчас в ресторане занять самый дальний столик от людей. Ко взглядам с укором я привыкла уже давно. В ресторан берём все - Машинки, Мультики , Рисовашки! Рисуем 3 минуты и давай в новый танец! Водой баловаться любили все. Моника с Алиной смешивали перец , соль и воду и угощали всех гостей . Пока мы ещё с Гектором не на там. Спасают милые официанты, которые носят его по очереди на руках и показывают то кухню, то окрестности. Вообщем , давайте ка мне свои лайфхаки, как пережить с ребёнком 20 минут в ресторане и не умереть от позора )))) ❤️ #детицветыжизни