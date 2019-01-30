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Недавно Лера Кудрявцева рассказала о том, что ее 5-месячная дочь упала с кровати, когда телеведущая отвлеклась. А вот с Анной Седоковой все куда более запущено: она без стыда выкладывает видео, на котором ее сын Гектор разливает воду на стол в ресторане под смех звездной матери.

В 21-м веке, безусловно, сложно не вести профили в соцсетях, в частности это касается и звезд российского шоу-бизнеса. Правда, некоторые из них сильно увлекаются виртуальной жизнью, что порой забывают о своей семье. Это касается и Леры Кудрявцевой, которая постоянно добавляет фото, видео и сторис в соцсети, а также Анну Седокову, у которой нет ни дня без новых публикаций. Правда, такая привязанность к сети отражается на их наследниках, что уже заметно невооруженным взглядом.

«Онлайн мамаши» Кудрявцева и Седокова не успевают следить за детьми из-за интернет-зависимости - в случае с певицей, она, вместо того, чтобы научить, как себя необходимо вести в общественных местах ребенка, снимает его неприемлемое поведение на камеру, при этом считая это вариантом нормы. В таком возрасте, как Гектор, ребенок должен понимать слова матери и знать, что делать можно, а что нельзя. Но в случае с Анной Седоковой это не работает - такие выходки малыша, как проливание воды на стол певицу веселят, а также приковывают внимание ее подписчиков.

Лера Кудрявцева, вероятно, в силу своего возраста, не может не отводить глаз от дочери - по крайней мере, о поведении позднородящих неоднократно рассказывается в медицинской литературе, где подробно разъясняется, что женщине после 40 весьма сложно морально и физически справляться с ребенком. В 47-летнем возрасте, как гласят статьи медиков, женщинам уход за ребенком дается через силу. Поэтому есть вероятность, что дочь Кудрявцевой могла упасть с кровати в тот момент, когда телеведущая взяла себе паузу для отдыха и проводила время в социальной сети.

Безусловно, почти все мамы, в том числе и звездные, проводят много времени в интернете, но нужно понимать, что не стоит переносить туда всю свою жизнь и лишать себя радости настоящего материнства. Провождение времени в сети может сказаться на психологическом развитии ребенка, который из-за отсутствия матери в реальной жизни может недополучить очень важных навыков общения, а также не будет знать о нормах поведения в обществе.