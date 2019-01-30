На те же грабли: Степаненко может повторить судьбу Гурченко и потерять здоровье в погоне за молодостью

Сегодня, 15:52

Появление артистки в Центральном НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с разметкой на лице не на шутку встревожило поклонников. Подобное принудительное омоложение не раз приводило к трагедии и даже летальному исходу.

Звезда всегда должна выглядеть эффектно, и многие публичные люди готовы на все, чтобы оставаться молодыми и привлекательными. Однако кардинальное преображение может вызвать различные болезни – от сердечнососудистых нарушений до онкологии, и многие звезды убедились в этом на собственном опыте.

Красота любой ценой уже стоила здоровья и нескольких лет жизни Людмиле Гурченко. Актриса в молодости была настоящей красавицей и не хотела терять привлекательность из-за возраста, а многочисленные личные драмы только усугубляли неуверенность в себе, что заставляло звезду снова и снова обращаться к помощи пластических хирургов.

Несмотря на то, что Гурченко знала, что некоторые омолаживающие процедуры, в том числе пластика, могут приводить к необратимым изменениям в организме и даже вызывать рак, она все равно ложилась под нож, даже если приходилось делать это без наркоза. Результат не заставил себя ждать: многочисленные операции, особенно после 60, подорвали ее здоровье и отняли у нее несколько лет жизни.

Фанаты опасаются, что Степаненко может повторить судьбу Гурченко и потерять здоровье в погоне за молодостью. Некоторые связывают ее желание выглядеть моложе с недавним скандальным разводом. Якобы Степаненко наступила на те же грабли, что и Гурченко. Она решила доказать всему миру, а особенно Петросяну, что еще может нравиться мужчинам и даже завести молодого любовника. Только это больше похоже на отчаяние обиженной женщины, чем на трезвое и взвешенное решение.

В 65 лет шутки со здоровьем очень опасны. Организм восстанавливается очень медленно, а осложнения не могут прогнозировать даже самые опытные врачи. Кроме самых очевидных последствий наркоза, остается риск развития онкологии, а это уже вряд ли получится исправить.

Но самое опасное омоложение, к которому может прибегнуть Степаненко, инъекции эмбриональными стволовыми клетками. Оно поразительно эффективно, но кроме Людмилы Гурченко, среди ушедших раньше времени звезд, которые прибегали к такой терапии, числятся Анна Самохина, Любовь Полищук, Олег Янковский, Александр Абдулов, Дмитрий Хворостовский, Иосиф Кобзон.