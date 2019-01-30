«Ждем второго удара»: Жена Марата Башарова простила его после избиения

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Марату Башарову всё снова сошло с рук. Елизавете Шевырковой хватило мужества простить рукоприкладства мужа и сохранить их брак.

На премьере фильма «Русский бес», проходящей на днях в Москве, Марат Башаров снова появился со своей женой Елизаветой. Во время мероприятия пара выглядела вполне счастливой, словно никаких проблем в их отношениях и не было. Однако, 27 декабря прошлого года стало известно, что Башаров сильно избил Лизу.

По информации брата девушки, это не первый случай рукоприкладства со стороны Марата. В прошлом году она оказалась в травмпункте с травмой руки. В этот раз Елизавета получила серьезную травму носа, однако обращаться в полицию снова не стала. Ходили слухи, что она приняла решение просто подать на развод.

Новогодние праздники Башаров провел на горнолыжном курорте, а по прилету, по всей видимости, все-таки смог получить прощение своей жены. Возможно Елизавета решила сохранить их семью ради сына, либо же просто дала Марату второй шанс.

Пользователи интернета не поддержали девушку в ее решении:

«Через полгода ждем второго удара», «В следующий раз может быть еще хуже - он тиран со стажем!», - пишут они в уверенности, что история первого брака Башарова повторяется снова.

Напомним, три года назад Марат оказался главным действующим лицом аналогичной истории, сильно избив свою на тот момент жену, Екатерину Архарову. Тогда актриса получила сильные травмы головы и сразу подала на развод. Также у женщины была возможность подать на Марата в суд, после чего он мог лишиться свободы до пяти лет, однако тогда Елена пожалела его дочку от гражданского брака, которая часто у них гостила, и не стала оставлять ее без отца.

В то время на Башарова обрушилась тонна критики, и именно после этого случая за ним закрепилась «слава» домашнего тирана. Однако, это не помешало развитию карьеры актера.