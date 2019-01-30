«Не дотягивает до Никки»: Павел Прилучный может агрессировать на Муцениеце из-за желания быть с первой любовью

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Расставания, паузы и даже возможное избиение могли стать последствием неудовлетворенного желания Прилучного, который скучает по своей первой возлюбленной, голливудской актрисе Никки Рид.

Актриса Агата Муцениеце завязала отношения с Павлом Прилучным и стала не первой его возлюбленной. Не смотря на официальный брак, рождение общих детей и страстные эмоции пара систематически сообщала о паузе в отношениях и шли разговоры о расставании. Однако спустя время, отношения приходили в норму и кажется даже те, кто обвинял пару в наигранности меняли свое мнение и делали выводы. Однако новость о рукоприкладстве в семье Прилучного и Муцениеце стала откровенной пощечиной общественности, которая верила в искренность актеров. Прилучный отмалчивался, а Муцениеце оттягивать момент не стала и прокомментировала ситуацию в юмористическом стиле. Однако, может ситуация в семье знаменитостей зашла в тупик не только из-за выдумок поклонников и публичности.

Павел Прилучный может агрессировать на Муцениеце из-за желания быть с первой любовью. Известно, что роман с американской актрисой Никки Рид, которая стала для него воздухом в 2006 году.

Находясь на старте карьеры, молодые люди очертили для себя перспективы в которые даже женитьба не вошла, не то, чтобы дети. Тогда будущая «сумеречная» звезда по воле случая приехала в российскую столицу, чтобы проведать свою подругу, проходившую курсы для иностранцев при МХАТе.

При знакомстве Никки проявила интерес к Паше, а он проигнорировал ее, чем видимо и подкупил. Уже вечером парочка провела время вместе и неделю таяла друг перед другом. Роман завершился отъездом Рид в США, но Прилучный был готов даже МХАТ бросить и умчаться за Никки, но ему препятствием стала история с визой. Павлу не дали добро на выезд, в итоге пара разъехалась навсегда. После года общения Никки Рид стала звездой фильма «Сумерки» и не стала продлевать отношения на расстоянии, просто «продинамила» чувства влюбленного в нее Пашу, как это сделал он при первой встрече.

Возможно, в душе у Прилучного было недопонимание и боль, но все же он пробовал жить дальше и строить новые отношения. Павел Прилучный может агрессировать на Муцениеце из-за желания быть с первой любовью. Может Рид так сильно ранила и влюбила в себя Павла, что ему не удается построить отношения с Агатой Муцениеце, какой бы идеальной, классной и успешной она не была.

В его понимании может Агата не дотягивает до Никки, которую он влюбился целиком и полностью. Комментировать отношение к Рикки Прилучный не привык, так как видимо пытается забыть этот урок жизни, за который расплачивается по сей день.