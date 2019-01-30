«Малахов оценил»: Поездка Брежневой на Мальдивы без Меладзе может указывать на их развод

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Похоже, у Малахова появится тема для эфира - Вера Брежнева смело привлекает потенциальных избранников фото в обнаженном виде с отдыха, невзирая на то, что это может не понравиться Константину Меладзе. К слову, на Мальдивы певица почему-то отправилась без супруга.

Недавно Андрей Малахов оценил фотографию обнаженной Веры Брежневой в ванной - певица выставляет каждый день новые фото с Мальдив, куда, по ее словам, она мечтала попасть долгие годы. Стоит отметить, что личную жизнь Брежнева освещает редко, но всем известно, что она состоит в браке с продюсером Константином Меладзе, который ради певицы ушел от жены и детей. Пара тайно женилась в Италии несколько лет назад, но похоже, что такому яркому союзу пришел конец.

К слову, в обязанности Андрея Малахова, как журналиста, входит прослеживание жизни звезд, на которых можно сделать очередную сенсацию. Поэтому и не странно, что публикация голой Брежневой в отсутствие Меладзе привлекла внимание шоумена - есть вероятность, что он также может подозревать пару в тайном разводе, который скрывают от поклонников из-за возможного осуждения, как это было после секретной церемонии бракосочетания.

Стоит отметить, что большинство звезд отечественного шоу-бизнеса старается провести время на отдыхе с семьей, поскольку другой такой возможности при плотном графике практически не бывает. Так привыкли поступать Павел Воля с Ляйсан Утяшевой, Полина Гагарина с мужем, а также другие российские знаменитости. Поэтому в сети предполагают, что поездка Брежневой на Мальдивы без Меладзе может указывать на их развод. Что создало преграду поступить так же Меладзе и Брежневой - загадка, которая порождает предположения среди поклонников о том, что звезды уже не вместе.