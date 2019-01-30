«А муж где?»: Брежнева может решать проблемы в отношениях, фотографируясь в ванной обнаженной

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Не так давно вокруг пары Брежнева-Меладзе ходили слухи о проблемах в их отношениях. А несколько часов назад Вера опубликовала несвойственный для своего профиля instagram снимок, где лежит обнаженная в ванной отеля.

«Я мечтала попасть на Мальдивы много лет, и вот наконец появилась такая возможность, - пишет певица под фотографией, - Да, ванная стоит на улице, как у вас погодка?».

К слову, в этой самой ванной Вера лежит совершенно обнаженная, прикрыв грудь рукой, в одних солнечных очках и полотенце на голове.

«Кто фотографирует?», «А муж где?» - задают резонные вопросы подписчики.

Судя по Instagram-сторис певицы, на Мальдивах она отдыхает со своими подругами, без Константина. Они наслаждаются солнцем на побережье и гуляют по острову, устраивая друг друг фотосессии.

Буквально в конце прошлого года в сети ходили разговоры, что Константин Меладзе может уйти от Веры Брежневой точно так же, как несколько лет назад ушел от своей жены, с которой прожил в браке практически 20 лет. У них трое совместных детей. Но это не помешало Валерию оставить семью ради молодой и красивой Брежневой, с которой он на тот момент встречался на протяжении 10 лет. По мнению некоторых пользователей, Меладзе может не остановиться и на этом, а точно также уйти и от Веры.

Могла ли эта мальдивская фотография в Instagram Брежневой быть ее «криком души» и способом уйти от проблем или что-то доказать Константину, покажет время. Официальных заявлений пара на сегодняшний день не делала.