«Любящее сердце не выдержало»: Насыров мог не перенести новости об отношениях Кабаевой и Путина

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От поклонников Мурата Насырова могли скрыть его сердечную недостаточность, развившуюся на фоне безответной любви к Алине Кабаевой, которой он посвятил песню «Не плачь, моя Алина». Певец и гимнастка, как известно, были очень близки, а Кабаева однажды даже сплясала во время выступления Насырова в прозрачной блузе, которая не смогла скрыть ее грудь без бюстгальтера.

Есть большая вероятность, что Мурат Насыров был влюблен в Кабаеву - об этом свидетельствует его авторская песня, которую он посвятил спортсменке. Известно, что такие творческие люди часто выливают свои эмоции в стихах и песнях, а судя по данной композиции, певец был удручен тем, что у Кабаевой может быть другой мужчина.

В сети ходят слухи, что любящее сердце Мурата Насырова не выдержало - якобы от его гражданской жены и поклонников скрыли факт его стремительно развившеся сердечной недостаточности, которая проявилась после того, как начали ходить разговоры об отношениях Путина и Кабаевой в звездных кругах. Поклонники предполагают, что Насыров мог не перенести новости об отношениях Кабаевой и Путина, и скончаться от приступа - именно по этой причине после его смерти в крови не могли обнаружить ни запрещенных препаратов, ни алкоголя. Есть большая вероятность, что на фоне затяжной депрессии Мурат Насыров мог чувствовать боли в груди, из-за чего и вынужден был выйти на балкон. Когда певцу, по версии поклонников, стало плохо, он мог неудачно облокотиться и выпасть, не имея сил и возможности спасти себя от приступа и несчастного случая.

Отметим, что официальной датой смерти Насырова считается 19 января 2007 года, в то время как первая новость сразу о свадьбе Путина и Кабаевой появилась 12 апреля следующего года, и стала сенсацией как для российских, так и иностранных изданий. Правда, Кабаева и Путин это опровергли, сказав, что в публикациях правды нет. Возможно, их слова и соответствуют действительности, но есть большая вероятность, что Мурат Насыров, который, как творческий человек, мог быть влюблен в Кабаеву, услышал об этом незадолго до своего дня смерти. А безответная любовь и новость о том, что у любимой женщины может быть другой мужчина, могли стать причиной сердечного приступа, повлекшего смерть Мурата Насырова.