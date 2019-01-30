«Пиар на троих!»: Любовник Волочковой может снимать на камеру ее «любезности» с Джигурдой – фанаты

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Поклонники утверждают, что жених балерины может одобрять её отношения с эпатажным артистом.

На новом совместном кадре в Instagram Анастасия Волочкова сложила свои длинные ноги на коленки Никиты Джигурды, что и смутило поклонников в соцсети. При этом хейтеры были возмущены – куда же смотрит жених балерины и имеет ли он какое-либо влияние на скандальную знаменитость. Однако хейтеры Анастасии считают, что именно любовник 43-летней Волочковой может снимать на камеру ее «любезности» с Джигурдой и помогать звезде «хайповать» в Интернете.

«Пиар на троих!», - заявили подписчики балерины в комментариях под фото. Напомним, что Волочкова уже несколько месяцев скрывает от общественности своего мужчину. Поклонники полагают, что избранник знаменитости женат и имеет детей, а потому не хочет «светиться» в обществе балерины.