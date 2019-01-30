Новое фото Насти Каменских заинтриговало поклонников

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Личная жизнь певицы всегда была довольно загадочной, поклонники пытаются распознать изменения по мельчайшим подробностям. Сама же Каменских только подогревает такой интерес публики снимками на своей страничке в социальной сети Instagram.

На своей страничке в социальной сети Instagram Анастасия Каменских делится подробностями своей творческой жизни, но вот о личной узнать довольно сложно. Увидеть изменения можно только по мельчайшим деталям, которые моментально обрастают догадками.

Так, звезда опубликовала в сети новое интригующее фото. Оно могло бы остаться незамеченным, но вот огромное кольцо, которое характерно для помолвки, просто взорвало сеть. Известно, что кадр был сделан в ресторане, обстановка которого довольно интимна, как и откровенный кружевной наряд NK (именно под таким псевдонимом выступает звезда на данный момент). Примечательно, что к губам она прижимает палец с кольцом, а в подписи есть дьяволенок, который только подогревает интерес.

Поклонники тут же засыпали Каменских вопросами о помолвке и замужестве, не обошли стороной и ее красоту и игривость. Многие подметили, что ранее звезда не одевала украшения на безымянный палец правой руки, что же изменилось теперь? Напомним, что поклонники Потапа и Насти давно подозревают их в романе и постоянно просят прокомментировать свои отношения, но комментариев пока не получили.

Ранее сообщалось, что известная украинская певица Настя Каменских, показала новое фото, в этот раз - из аэропорта во время отлета на отдых.