«Смерть и разводы»: Яна Троянова может стать жертвой проклятия ведущих «Последнего героя»

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Сергея Бодрова-младшего настигла смерть после съемок «Последнего героя», а у Дмитрия Певцова проклятие шоу забрало сына Даниила. Остальные ведущие проекта также пострадали от участия в шоу, поскольку сыграли в опасную игру со смертью.

Недавно стало известно, что канал «ТВ-3» пытается возродить ранее популярное шоу «Последний герой», и новой ведущей которого станет популярная актриса Яна Троянова, более известная по сериалу «Ольга». Но стоят ли съемки «Последнего героя» семейного счастья или даже жизни?

Есть опасения, что Яна Троянова может стать жертвой проклятия ведущих «Последнего героя». Согласно официальным данным, каждый ведущий пережил смерть и разводы, а некоторые находятся на грани этих неприятных явлений. Начиная с Сергея Бодрова, после съемок в жизни телеведущих произошли страшные вещи: актер трагически умер из-за съемок собственного фильма в Кармадонском ущелье, поэтому его не удалось спасти. Сход ледника Колка не оставил Бодрову шанса выжить.

Вторым ведущим «Последнего героя» стал Дмитрий Певцов, который неоднократно находился на грани развода, а в 2012 году потерял сына - многие связывают это с проклятием шоу. Николай Фоменко, которому пришлось вести третий сезон, также потерпел неудачу в личной жизни - его брак с Марией Голубкиной распался через несколько лет после выхода Последнего героя» в эфир.

С четвертым телеведущим Александром Домогаровым дела обстоят еще сложнее: на его счету не только разводы, но и алкогольная зависимость, которая начала набирать обороты после того, как он подписался под тем, что будет лицом шоу. После Яна «Последнего героя» у него распался брак с Натальей Громушкиной.

Куда более радужно обстоят дела у последних ведущих, которые еще не успели в полной мере прочувствовать проклятие «Последнего героя». Владимир Меньшов и Ксения Собчак, безусловно, за это время попадали в неприятные ситуации, но угрозы для их жизни, к счастью не было. Но в последнее время проклятия ведущих «Последнего героя», по всей видимости, все же атакует Собчак: ее брак на грани из-за связей на стороне, которые ей приписывают, поэтому она рискует стать одинокой матерью.

Поэтому, безусловно, многим не захочется, чтобы любимая актриса, Яна Троянова, которая является и без того обладательницей трагической судьбы, пострадала еще и от проклятия ведущих «Последнего героя». Ей, к несчастью, пришлось пережить смерть как мужа, так и сына, поэтому вступать в игру со смертью все же актрисе не стоит.