В Сети рассекретили новую «пассию» Риты Дакоты ввиду ее «новой сексуальности»

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Певицу Марию Зайцеву, отдыхающую на Бали, знают как подругу экс-возлюбленной Влада Соколовского, с которой Рита сблизилась, а может это уже не просто дружба.

Певица Рита Дакота накануне призналась, что с интересом смотрит на девочек, чем спровоцировала слухи о своей ориентации. Многие поддержали артистку в ее откровении, но и нашлись те, кому разрыв с Владом Соколовским обрел реальную причину. По официальным данным пара рассталась из-за измен Соколовского, которого покрывал даже его отец. В Сети ополчились против Влада, намекая – именно он разрушил идеальную семью и брак, оставив дочь Мию без отца. Но ввиду последних событий вполне реально, что причиной разрыва могла стать инициатива самой Риты. Пока обсуждали ориентацию Дакоты, в Сети рассекретили новую «пассию» Риты ввиду ее «новой сексуальности».

«К слову о новой сексуальности Риты Дакоты. Она как бы не особо новая... Ходят слухи, что несколько лет назад, еще до замужества, Рита очень сблизилась с певицей Марией Зайцевой», - говорится в сообщении.

Как оказалось, случайно или нет именно сейчас Мария находится на Бали, где собственно и живет с дочкой Мией Рита Дакота.

Также Зайцева успешно развивается в рамках проекта «#2Маши», исполняет песни и зарекомендовала себя, как певица с хорошим голосом. Вместе с тем, Мария не упускала возможности и Риту поздравить с успехами, так она опубликовала пост в ее честь.

«Поздравляю тебя @ritadakota с прекрасной песней и клипом. Это трогательно и жизненно. Как важно быть честным перед самим собой . Будь. И ничего не бойся. С премьерой ! P.s. Средства от просмотров клипа идут на благое дело. Если эта музыка попала в Ваше сердце - посмотрите видео по ссылке в профиле у Риты . Также песня доступна в iTunes», - говорится в публикации.

Однако в силу последних новостей закрадывается мысль о том, что Дакоте Мария не спроста пожелала будь честной перед собой. Возможно, еще летом Зайцева намекала Дакоте на такое важное сообщение об ориентации. Не секрет, что у девушек есть схожие моменты в биографии.

Например, 19 июля 2003 года состоялось прослушивание программы «Народный артист», в котором Маша приняла участие и неожиданно для себя стала участницей проекта, а Дакота стала звездой седьмой «Фабрики звезд». Так же как и Зайцева с победителем «Народного артиста», Дакота строила любовь с конкурентом Соколовским, с которым как Маша с Алексеем Гоманом идентично развелась. Сейчас Рита воспитывает дочь Мию. Известно, что у Зайцевой есть дочь, которую она сама же ставит на ноги.

Таким образом, ввиду многих нюансов в биографии девушек вполне вероятно, что у них могли сложиться крепкие и сильные отношения, но вот только это дружба или более, знаменитости пока не спешат комментировать.