«Тимати женился»: Шишкова могла пустить слух о романе с мажором во избежание жалости к себе

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После того, как Тимати вступил в официальный брак с Анастасией Решетовой, Алена Шишкова осталась в стороне - полагают пользователи сети. Для того, чтобы ее не начали унижать и проявлять сочувствие к случившемуся, модель, по примеру других звезд могла пойти на хитрость.

В сети упорно ходят слухи, что Тимати женился - Волконская-Решетова выложила в сеть фото, где они позируют с репером в белых нарядах, которые подозрительно похожи на свадебные. Учитывая странные отношения с матерью Алисы, Аленой Шишковой, данный союз автоматически отсеивает отношения репера и модели. С учетом того, что слухи о свадьбе Решетовой и Тимати появились буквально недавно, становится вполне понятно, почему в СМИ всплыла информация о новом избраннике Алены Шишковой.

Вполне вероятно, что Алена Шишкова могла пустить слух о романе с мажором из Чечни, Мансуром Вероной во избежание жалости к себе со стороны подписчиков. Ее, как известно, многие называли заложницей денег Тимати, из-за которых она должна была унижаться и отдыхать с новой пассией отца своего ребенка на одних и тех же мероприятиях. Также любимым занятием репера было позирование на камеры сразу с двумя девушками, что несомненно могло оскорблять как Решетову, так и Шишкову.

В роман Мансура Вероны и Алены Шишковой мало кто верит: во-первых, модель старше мажора на 3 года, и матери, которая воспитывает ребенка, студент, прожигающий жизнь вряд ли нужен. К тому же, глядя на Тимати, сложно поверить, что Мансур Верона мог понравиться Шишковой внешне - вероятно, он стал своеобразной подсадной уткой, которой можно отвлечь внимание от события в отношениях Тимати.