«Реабилитация не помогла!»: Дочь Майкла Джексона ужаснула фанатов новым пирсингом в носу

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Поклонники продолжают переживать за психологическое здоровье молодой девушки.

Недавно американские средства массовой информации передавали, что дочь Майкла Джексона снова решила пройти курс реабилитации в клинике, но уже по собственному желанию. Пэрис Джексон сообщила, что у неё случился нервный срыв, когда она посмотрела новый документальный фильм о своём отце «Покидая Неверленд». Девушка заявила, что фильм полностью построен на лжи.

«Реабилитация не помогла!», - заявили поклонники Пэрис, когда ужаснулись от новых татуировок девушки. Более того, молодая знаменитость сделала себе новый пирсингом и теперь с небольшим колечком в носу. Поклонники утверждают, что Пэрис до сих пор испытывает сильный стресс, который пытается спрятать на татуировками и пирсингом.