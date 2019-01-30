«Тайна, покрытая мраком»: Дуров мог стереть биографию Шишковой в сети, чтобы скрыть их роман

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Роман с Мансуром Вероной может быть только прикрытием, поскольку биографии Алены Шишковой, как и Нелли Кобзон нет на русском языке, несмотря на ее популярность и прошлые отношения со знаменитостями. Помимо Тимати, модели приписывали и роман с Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».

Мало кто обращал внимание на очень важный факт, благодаря которому звезды приобретают славу и признание - в первую очередь, это персональная страница в Википедии, в которой указано все периоды жизни, начиная с ранних лет, и заканчивая нынешним временем. Такая страница, на удивление, отсутствует у бывшей избранницы Тимати, Алены Шишковой. Нечто подобное можно было наблюдать и у вдовы Иосифа Кобзона, Нелли Дризиной, которая будто бы скрывает настоящие факты из своей жизни.

Еще в 2017 году Алену Шишкову и Павла Дурова заподозрили в романе, но затем эти предположения сошли на нет - основатель мессенджеров и соцсетей не афиширует личную жизнь, и не допускает утечки подобной информации. Примечательно, что тайна, покрытая мраком, распространилась и на мать ребенка Тимати - ни у модели, ни у бизнесмена нет упоминаний о личной жизни, что ставит под сомнение множество новостей об этих личностях в сети.

Есть большая вероятность, что роман с Мансуром Вероной - только для отвода глаз, и просто хорошая попытка скрыть отношения с Павлом Дуровым, которому подобные слухи могут испортить репутацию. Пара ранее часто появлялась в одной компании, но затем это общение будто резко оборвалось - можно предположить, что это было сделано специально.