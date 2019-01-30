«Добби свободен»: Киркоров сбрил свои легендарные волосы, высказав протест Пугачевой

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Филипп Киркоров вырвался из старых отношений с Аллой Борисовной и подстригся.

Популярный певец, актер и продюсер Филипп Киркоров шокировал фанатов сегодняшней stories в Instagram. Все помнят прическу Филиппа Киркорова, она являлась неотъемлемым составляющим образа певца. Сколько его помнят фанаты, он всегда был с волосом по плечи и роскошной укладкой. Сегодня он предстал в новом образе перед подписчиками, полностью сбрив волосы. Очевидно, в жизни певца произошло очень важное событие, раз он так кардинально изменил свою внешность.

Возможно, у Филиппа просто «цвет настроения синий» и он решил подстричься, потому что так захотелось, мнение подписчиков. Тем более актер всегда с самоиронией к себе относился и у него прекрасное чувство юмора.

Пользователям больше нравится версия, что Филипп Киркоров, наконец, освободился от прошлых отношений с Аллой Борисовной и готов начать новый этап в своей жизни.

«Теперь настала очередь Галкина ходить кучерявым, добби свободен», «Скорее всего, у Аллы Борисовны фетиш такой, она сама кучерявая и ее мужчины с такой же прической должны ходить. Киркоров сбрил свои легендарные волосы, тем самым, высказав протест Пугачевой»,- пишут хейтеры. Филипп Бедросович долгое время тянул за собой груз прошлых отношений и долго страдал.

Внешний облик всегда приходит в соответствие с внутренним состоянием и это очень важное событие в жизни любого. Специалисты утверждают, что те, кто кардинально изменяют прическу, жаждут перемен, а если такие произошли, то пытаются адаптироваться к новым условиям. Подписчики надеются на то, что в жизни певца появилась любовь и он хочет начать жить с чистого листа.