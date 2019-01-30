«Показуха перед Владом»: Рита Дакота нашла новый способ позлить бывшего – сеть

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После развода певица снова пытается привлечь внимание бывшего мужа.

Новый способ позлить бывшего очень прост. Девушка делает вид, будто ничего не случилось, и она быстро вернулась к прежней беззаботной жизни. Дакота выставляет фото с Бали, активно посещает вечеринки и привлекает мужчин с острова откровенными купальниками. По ее словам, «у нее началась новая жизнь» и, видимо, певице она нравится намного больше, чем замужняя. Такое поведение насторожило даже подписчиков, ведь «показуха перед Владом» не приведет к чему-то хорошему.

Многим фанатам понравился новый образ певицы, ведь сейчас она начала «расцветать» и совершенствовать свою фигуру. Девушкой восхищаются и хотят, чтобы она, наконец, нашла свое счастье.

Ранее Рита Дакота говорила, что хочет заставить бывшего Влада Соколовского пожалеть о своих действиях и изменах. Это спровоцировало комплексы и понижение самооценки у красивой девушки. Он часто засматривался на других женщин, а сейчас все мужчины не отрывают взгляды от Дакоты. Можно сказать, что план мести удался.



