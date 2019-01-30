«Забыла мужа отфотошопить!»: Ксения Бородина опозорилась из-за снимка в Instagram – фанаты

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Популярная телеведущая пожалела фотошопа для любимого супруга, заявили фанаты.

Недавно 35-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскрыла секрет своих фотографий в Instagram. Знаменитость честно призналась подписчикам, что когда она фотографируется вместе со своим мужем Курбаном Омаровым, то выбирает для публикации исключительно те кадры, где только она получилась удачно. При этом Бородина подчеркнула, что «как вышел муж, это уже второе дело».

«Забыла мужа отфотошопить!», - заявили фолловеры знаменитости, которые на снимках также смогли рассмотреть и фотошоп на лице Ксении. И если из себя телезвезда сделала красотку, то о супруге она снова забыла. Поклонники посчитали, что Бородина опозорилась из-за снимка в Instagram и посоветовали в дальнейшем подбирать кадры, на которых все запечатлены в выгодном свете.