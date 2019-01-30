Яна Троянова: Трагическая судьба любимой «Ольги» с ТНТ

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Актриса Яна Троянова боится за жизнь любимого мужа

Страх за жизнь единственного близкого человека вполне обоснован. Трагическая судьба любимой «Ольги» с ТНТ началась с самых ранних лет. Актриса родилась 12 февраля 1973 года в Свердловской области в неполной семье. Дело в том, что мать актрисы родила её в возрасте 18 лет от женатого мужчины. В свидетельстве о рождении мать указала вымышленного человека Троянова Александра Сергеевича. Так, появилась Троянова Яна Александровна. Уже в возрасте 5 лет Яна первый раз потеряла близкого человека, свою бабушку. Женщина воспитывала внучку практически с самого рождения, пока её мама зарабатывала на кусок хлеба. Преждевременная смерть бабушки наступила от онкологии.

Замуж актриса вышла совсем в юном возрасте, едва окончив школу. Это был роковой шаг, она связала свою жизнь с неисправимым алкоголиком Константином Ширинкиным. Уже в 1990 году Яна стала молодой мамой. Но, к сожалению, рождение сына Николая, ни как не повлияло на каждодневные пьянки мужа. Как и многие российские женщины Яна терпела выходки пьяного супруга ради ребенка. Но, однажды в пьяной драке муж-алкоголик сильно избил женщину. От чего она получила многочисленные ушибы, гематомы и перелом носа. Именно тогда Яна Троянова решилась сбежать с сыном от мужа-тирана. 90-е года были тяжелым временем для любой семьи, а для матери-одиночки это было настоящее испытание в жизни. В 2003 году Яна познакомилась со своим нынешним мужем, казалось бы, началась новая жизнь. Но в прошлое вернуло другое страшное событие, в 2004 году от открывшейся язвы умер бывший муж актрисы. Позже онкология унесла жизнь матери актрисы. Но беды на этом не закончились. Сын Николай рос обычным мальчишкой, увлекался спортом и радовал маму новыми успехами. Еще один роковой шаг Яна Троянова сделала, когда решила переехать вместе с мужем и сыном в другой район Екатеринбурга. Тогда, Николай связался с плохой компанией и свернул на путь «смерти».

Гены проявили себя, парень начал злоупотреблять алкоголем, принимать наркотики. Троянова все свое время отдавала сыну, умоляла его лечь в больницу и не губить свою жизнь. Не смотря на многочисленные мольбы матери, Николай не хотел ни чего менять. В возрасте 20 лет парень покончил собой. Вместе с ним в тот трагический день «умерла» и сама Яна. Женщина долгое время пребывала в глубокой депрессии, у нее опускались руки. Она просто не хотела жить.

Весной того же года, покончил собой и старший брат её бывшего мужа. Его звали Владимир. Троянова всячески поддерживала престарелую свекровь, которую постоянными пьянками мучал оставшийся старший сын. Яна предлагала пролечиться в больнице, но вновь оказалась бессильной. Череда смертей её близких, каждый раз «вставляла» острые ножи в сердце с которыми она должна была жить. Рядом с Трояновой всегда был любящий муж - драматург Василий Сигарев, который снова и снова «вытаскивал» любимую из «ада» при жизни.

После страшных ударов судьбы Троянова боится одного, потерять единственного оставшегося родного ей человека. Сейчас супруги живут одни, совместных детей у них нет. Чтобы подарить свою любовь и заботу, Яна Троянова с мужем подумывают об усыновлении ребенка с дома малютки. Возможно, тогда судьба сжалиться над ней и подарит счастье материнства за перенесенные беды.