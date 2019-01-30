«Кучерявый мужчина или по девочкам?»: Рита Дакота не может определиться в своей ориентации

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Дакота поменялась ролями с Соколовским, теперь она гуляет, а он страдает.

Не так давно Рита Дакота в одном из комментариев призналась, что она не может определиться по девочкам она или по мальчикам. Рита отвечала на один из комментариев своей подружке: «На тебя вчера таращилась, как ты танцуешь и волосы поправляешь. Может я по девочкам?».

Как ни странно, но многие подписчики поддержали Дакоту: «Даже, если так, то ничего в этом нет, делайте то, что вам нравится», «Это природное состояние любой женщины, в нас всех это есть с рождения, у кого-то больше, у кого-то меньше».

После поддержки пользователями Дакота окрылилась и ее понесло, только вчера она была по девочкам, а сегодня уже появляется в объятьях молодых ребят. Ближе к концу вечеринки, певица выделила для себя фаворита, им стал высокий кудрявый парень по имени Саша. «Кучерявый мужчина или по девочкам?», «Рита, куда тебя понесло? Остановись»,- пишут пользователи.

Очевидно, что Дакота бьет по тому же самому месту, теперь они поменялись ролями с Соколовским. Он страдает и оправдывается в Instagram, а Рита познает все сладости жизни, оттягиваясь по полной, сделали вывод подписчики.

Хейтеры не понимают, куда смотрит Айза и почему она до сих пор не прокомментировала кутёж Дакоты.

«Обычно Анохина выступает судьей в таких делах и решает кто прав, кто виноват», - пишут подписчики.

Возможно, Дакота действительно пытается показать Владу Соколовскому, какого это страдать. Многие надеются на положительный исход событий и ждут приезда певицы в Москву.

«Если Влад не перестанет доказывать Рите свою любовь, то существует большая вероятность, что она его простит», - мнение фанатов.