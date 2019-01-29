«Переживал измену»: Гарик Харламов на время съемок Асмус с Петровым едва чуть не решился на отчаянный шаг

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Пьянство, развод и даже прощение – вот то, над чем вероятно думал Гарик, пока его сексуальная супруга делала карьеру на Мальдивах в компании привлекательных и эффектных мужчин.

Известный резидент Comedy Club Гарик Бульдог Харламов в конце января, как оказалось, был в гордом одиночестве и провел это время без своей жены Кристины Асмус. Многие считали, что Гарик в запое и не может прийти в себя еще после новогодних праздников и веселья с другом Тимуром Батрутдиновым, однако это видимо было не так. Стало извенстно, что на Мальдивах в конце января Кристина Асмус была не сама, а в компании импозантных мужчин-актеров Александра Петрова и Иваном Янковским.

Примечательно, что именно этот актерский состав не вызвал бы интереса, если бы не связь между ролями на съемках. По сценарию героиня Асмус предрасположена к герою Петрова. Странно или случайно, это конечно неясно, но все же слухи о романе Кристины и Саши вероятно могут быть правдой. Возможно, в конце января Харламов на самом деле переживал измену жены. Может даже на время съемок Асмус с Петровым Гарик едва чуть не решился на отчаянный шаг. Он действительно мог погрузиться в свои переживания и мысли, но раздумья о разводе и возможном предательстве могли подпортить отношения с Кристиной.

В любом случае Кристина немного публиковала новостей, но Гарик подчеркнул, что «Давненько не выкладывал ничего. Этому есть причина».

Далее Харламов начал интриговать новостями в карьере и Comedy Club, но возможно он до сих пор не может разобраться в отношениях с матерью своего ребенка. С другой стороны, Кристину Асмус накануне назвали «бездарной актрисой», актерская манера которой не впечатлила опытных театралов и «диванных» критиков.

Возможно, скромная и всегда тихая Кристина не может отойти от пережитого глумления и пытается как-то вернуть себя в реальность. А помочь ей в этом мог именно Гарик, которому она возможно не всегда так преданна, как профессии.

Таким образом, Кристина Асмус могла гипотетически изменить своему мужу, а Гарик на время съемок Асмус с Петровым едва чуть не решился на отчаянный шаг и возможно думал даже о разводе.