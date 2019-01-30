«Без комплексов»: Лолита Милявская без макияжа гордо похвасталась натуральной красотой

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О красоте свидетельствуют не соответствие стереотипам и мнимым параметрам, а успех и любимый мужчина рядом, считает певица.

Певица Лолита Милявская откликнулась на просьбы своих поклонников и решила пообщаться с ними в прямом эфире со своей страницы в Instagram. Перед своими поклонниками 55-летняя звезда «без комплексов» предстала в «домашнем» образе без макияжа и гордо похвасталась своей натуральной красотой. По словам знаменитости, она вполне довольна своими внешними данными и фигурой, которые, к слову, удовлетворяют и ее любимого мужчину. Артистка призналась, что в этот день у нее не было запланировано никаких мероприятий, и она не считает нужным наносить макияж, пребывая дома, только бы предстать перед общественностью онлайн «при параде».

Певица откровенно пообщалась со своими поклонниками, отвечала на их вопросы и прокомментировала основные волнующие ее темы, в том числе ситуацию в семье Ксении Собчак, проблемы на Украине, а также критику и нападки хейтеров.