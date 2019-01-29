«Лицом не вышла»: Траурная Бузова обманула фанатов «радостным» фото в день годовщины Тарасова и Костенко

Сегодня, 22:10

Экс-супруг Бузовой сегодня отмечает дату венчания с Анастасией Костенко, в то время как сама Ольга «тизерит» в сторис свою новую песню «Бывших на игнор» и выглядит весьма опечаленной.

В последнее время у успешной Ольги Бузовой всё больше поводов для разочарования. Сперва после отдыха в Куршевеле она рассорилась с сестрой Анной и подругами. Мы писали, что, возможно, виной всему высокомерие звезды «Дома-2». Теперь же Ольга страдает из-за своего бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Несмотря на то, что супруги расстались более двух лет назад, фанаты Бузовой замечают, что светская львица никак не может примириться с этим фактом и продолжает «ворошить прошлое», в том числе и в своих песнях. В то же время Тарасов предпочёл двигаться дальше, женился на модели Анастасии Костенко, которая уже даже успела родить ему дочь. Всё это, вероятно, не очень радует Бузову, которая по-прежнему остаётся одинока.

В частности, сегодня поклонников Ольги возмутило, что она пошла на обман в своём Instagram. Звезда отправилась в Ригу, где примет участие в спектакле «Мужчина нарасхват». Оттуда Бузова запостила в Instagram фото с соответствующей геометкой. На фото звезда «Дома-2» окружена цветами, а в аннотации объясняет, что по приезду в отель её ждали приятные подарки. Вместе с тем уже скоро выяснилось, что Ольга обманула фанатов «радостным» фото, которое на самом деле было сделано накануне в Дзержинске. Фанаты опознали гостиничный номер по интерьеру и мебели. Свой же нынешний номер Бузова «засветила» в сторис, где, кстати, можно было заметить, что выглядит Ольга в день годовщины Тарасова и Костенко не очень. Траурная селебрити целый день постила новую песню «Бывших на игнор» и вяло описывала свой быт, хотя обычно источает энергию. Таким образом, можно предположить, что Бузова ввиду печальных вестей сегодня просто не вышла лицом и не стала показывать этого в своём блоге. В то же время от поклонников правды ей скрыть не удалось и тот факт, что Ольга пошла на обман, их сильно расстроил.