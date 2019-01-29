Стас Садальский раскрыл секрет своей «водной» диеты

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Сложная операция заставила артист заняться своим здоровьем и полностью отказаться от алкоголя.

Актер Станислав Садальский недавно перенес сложную операцию стентирования коронарной артерии. Сердечный приступ изменил мировоззрение артиста, и заставил задуматься о своем здоровье. После болезни Садальский всерьез решил избавиться от лишнего веса, и уже добился заметных результатов. Сегодня в своем Instagram актер раскрыл секрет своей диеты, которую поклонники прозвали «водной», ведь артист уделил особое внимание тому, что пьет. По словам знаменитости, каждое утро он начинает со стакана теплой воды. Чай он пьет исключительно с лимонным соком, который помогает эффективно сжигать жировые запасы и улучшает пищеварение - не пренебрегает Стас Садальским чудесным и ароматным напитком и натощак. Через день он выпивает таблетку мочегонного препарата и полностью отказался от алкоголя и застолий в ресторанах.

Свою публикацию он подкрепил домашним фото, которое показывает достижения знаменитости. Поклонники поддержали Садальского в его приверженности здоровому образу жизни, и похвалили за отличные результаты. Однако самые внимательные уличили его в лукавости – начатая бутылка коньяка рядом с плитой на заднем плане заставила фолловеров усомниться в том, что артист действительно полностью отказался от спиртного.