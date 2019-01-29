«Шутки на сломанных судьбах»: Масляков запатентовал «КВН» и стал звездой, потеряв друзей

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Миллионные доходы и знаменитость не греют душу Александру Васильевичу, которого шепотом стебут и ненавидят. Однако, может быть его не любят только неудачники, которые не покорили Лиги КВН?

Александр Васильевич Масляков стал знаменитым благодаря передаче «КВН». Первым прототипом данного юмористически-развлекательного шоу была программа «Вечер веселых вопросов», которая радовала зрителей с 1957 года. Только спустя 4 года появилась одноименная передача, которая только в 1996 году КВН стал лейблом Маслякова. Начиналась история юмористической империи с того, что Масляков был студентом и вместе с другом пришел на пробы за компанию. Анатолий Лысенко помнит этот случай и даже вспомнил все в моментах.

«Мы вместе работали на заводе, но на телевидении оказались вместе совершенно случайно, Маслякова привел его приятель, приглашенный на пробы ведущих. И спустя какое-то время один из режиссеров говорит: а позовите того тощего, который несколько дней назад приходил. Имел в виду Маслякова. Так его и взяли», - говорил Лысенко.

Именно сейчас, по данным Форбс (Forbes) Масляков зарабатывает чуть ли не миллионы. А идейными авторами стали три человека: Альберт Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев. Это подчеркивает Наталья Весельницкая, известная на Западе как «адвокат Кремля». По ее словам, игра КВН начала быть такой, как есть именно после ее перехода к Маслякову.

«Есть документы 1961 года из Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР - сценарии первых передач. Там указаны авторы - создатели КВНа, редакторы и режиссеры, но там нет Маслякова! Он пришел значительно позже, а уже после возрождения передачи зарегистрировал на себя товарный знак. Вот такое мнимое авторство!» - говорила Весельницкая.

Примечательно, что в этих словах есть доля правды. Если впервые в КВН Масляков появился благодаря другу, то вести передачу начинал с первым директором КВН Светланой Жильцовой.

«Она в 1964 году уступила ухаживаниям увлекшегося КВН пылкого бойкого студентика и протащила Сашу Маслякова в штат молодежной редакции Центрального телевидения. Говорят, что их связь продолжалась около пяти лет и породила массу слухов, вплоть до того, что многие сотрудники телевидения считали их мужем и женой», - писали журналисты.

Получается, что Масляков тоже воспользовался хорошим отношением к себе и стал единоличным владельцем КВН в 1997 году. Напрашивается вывод, что Масляков запатентовал «КВН» и стал звездой, потеряв друзей, так сказать делал шутки на сломанных судьбах близких и знакомых людях. На сегодня Маслякова называют не только тайным миллионером, но и вторым Петросяном, который шутками и баснями заработал деньги. Однако мало кто учитывает, сколько было сделано для того, чтобы империя КВН существовала, развивалась и процветала.

Начав с КВН – неприметной игры веселых студентов и молодёжи, Масляков смог не только умножить доход, но и популяризовать этот вид досуга. Поговаривают, что Александр Масляков зарабатывает по полмиллиарда за сезон, то есть за год. Такие новости возмутили многих любителей КВН, но при этом многие осуждают Маслякова.

«Стало известно сколько зарабатывает Масляков) это не цифры, а кода в швейцарском банке. по прежнему любите КВН, как любит его Масляков?», «Не вижу ничего плохого, что ща 50 лет труда, КВН раскрутился и приносит прибыль создателю и владельцу. Другое дело что затух в последнее время, шутки плоские», «Масляков запатентовал «КВН» и стал звездой, только не учел, что без желающих получить знаменитость, он никто», - пишут в Сети.

Таким образом, если учесть появление Маслякова в качестве владельца и ведущего КВН можно предположить, что Масляков запатентовал «КВН» и стал звездой благодаря хорошим связям или же благосклонной судьбе.