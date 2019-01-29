«Открылось второе дыхание»: Селин Дион не скрывает шашней с молодым танцором

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Звезда, которой сейчас 50 лет, стала вдовой три года назад. Тогда умер её 73-летний муж. Она честно выдержала год в одиночестве.

Затем её всё чаще стали наблюдать с 34-летним красавцем, входящим в её концертную труппу. Теперь Селин Дион уже не скрывает своих шашней с молодым танцором Пепе Муньоса. С её слов, после этого у неё просто «открылось второе дыхание».

Слух об их бурном романе быстро распространился. Пришла пора комментировать эти отношения.

Дион рассказала, что Муньос понравился ей сразу, как только состоялось их знакомство. Подружились они очень быстро и им вдвоём очень хорошо. Однак, она отметила, что Пепе вовсе не её новый избранник.

Они остаются лишь лучшими друзьями. Объятия, которые видят люди, ничего не значат. Это лишь проявление искренних дружеских чувств. Не более того.

В то же время она постоянно размещает фото с ним в своём аккаунте в Instagram.