«Дальше падать некуда»: Фанаты предрекли Волочковой судьбу Осина после попоек с Джигурдой

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Басков и другие прежние друзья Анастасию сторонятся, в её окружении всё чаще появляются такие люди, как Джигурда. В сети опасаются, что это может стать верным признаком окончательной деградации и гибели звезды как прежде в случаях с Крисом Кельми и Евгением Осиным.

В последние годы Анастасия Волочкова всё больше становится одиозной личностью. Некогда популярная балерина сегодня имеет неоднозначную репутацию, а количество её поклонников уже не идёт в сравнение с числом хейтеров в соцсетях. Всё потому, что сама знаменитость проявляет всё большую склонность к скандалам и эпатажу, вызывая тем самым отвращение публики. Волочкову периодически подозревают в ведении аморального образа жизни, злоупотреблении алкоголем и даже в пристрастии к наркотикам. В этой связи фанаты опасаются, что Анастасия в скором времени пойдёт по пути в прошлом видных звёзд эстрады вроде Евгения Осина и Криса Кельми. Очередным «пробитым дном» Волочковой сегодня назвали её сотрудничество и «попойки» с Никитой Джигурдой.

Компания одиозной персоны, так же как и Осин с Кельми, ранее являющейся популярным артистом, для балерины, по мнению пользователей, должна стать сигналом, что ей грозит полная деградация и судьба обречённого на смерть алкоголика. В комментариях поклонники не стесняются в выражениях и заявляют, что Джигурда стал для многих из них последней каплей в чаше разочарования в Волочковой, поскольку дальше уже падать ей просто некуда. Тем более в видео с его участием многие увидели признаки алкогольного опьянения у Анастасии и её друга.

Фанаты после таких попоек с Джигурдой предрекли балерине судьбу Осина, который недавно скончался от злоупотребления спиртным. «Да уж,.... с Джигурдой!??? Да уж))», «Ведь уже даже не смешно.Два урода», «Позорище «элите», «Пьянь пьянская», «Ой какое дно Полный трэш», «Пародист Высоцкого и спивающаяся балерина Зачем это выкладывать??? Что творится.... и она могла бы красиво закончить свою карьеру и остаться кумиром на всю историю .... просто спивается и все!!!! Горько и страшно смотреть», «Кошмар алкоголики ДНИЩЕ. И жалко её,несчастная женщина, поэтому и бухает. Помочь бы ей,да ей это не нужно. Печально,дочь без мамы осталась уже практически», «Ребят, заканчивайте бухать, это плачевно заканчивается, как Евгений Осин, Крис Кельми и многие другие!», - пишут в сети.