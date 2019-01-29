А Воля обещал платить: Баснословные взносы в «казну» Маслякова могут уничтожить КВН

Сегодня, 19:50

За выступление в КВН каждой команде приходится платить от 3 до 30 тысяч рублей. Победа в шоу также платная, а возможности участников ограничены.

Александр Масляков является не только несменным ведущим, но и символом популярного Клуба Веселых и Находчивых. И хотя Александр Васильевич не является создателем КВН, именно он в начале 90-х вместе со своей супругой Светланой учредил ООО «АМиК» и стал снимать КВН для «Первого канала». Довольно быстро его компания выросла до успешной бизнес-империи, которая обеспечила чете Маслякова безбедное существование. И хотя сейчас передача утратила былую популярность, судя по данным, которые Александр Масляков недавно предоставил в налоговую инспекцию, «Телевизионное творческое объединение «АМиК» до сих пор приносит отличный доход: на 2017 год активы организации составили 1,7 млрд рублей, а прибыль компании достигла 99 млн рублей. Стоит отметить, что Александр владеет 51% акций компании, а его супруга является счастливой обладательницей 49%. Кроме того, существует минимум пять аффилированных с ООО «АМиК» компаний. В двух – ООО «КВН-Сувенир» и ООО «КВН-Кафе» – учредителем значится Маслякова Ангелина Викторовна – невестка Александра Васильевича.

По неподтвержденной информации, за один выпуск передачи владелец товарного знака «КВН» получает по 250 000 – 400 000 рублей, а следовательно только за сезон его гонорары составляют около 7 600 000 рублей. Участник КВН рассказал, что помимо всей выручки от компании и «Первого канала», личную «казну» Маслакова пополняют все участники и команды, ведь попасть в КВН можно лишь заплатив взнос, размер которого зависит от уровня лиги – от 3000 до 30 000 рублей с команды за одну игру. Победа в игре – тоже удовольствие не из дешевых, ведь победители обязаны отдавать «АМиК» до 70% своих заработков.

Многие выходцы из КВН категорически не согласны с условиями участия, и считают все условия рабскими, которые и вынуждают их уходят с шуточных масляковских «галер» на вольные хлеба. Не удивительно, ведь жадность Маслякова лишает их возможности нормально зарабатывать и обеспечивать финансовую независимость. Баснословные взносы в «казну» Маслякова могут уничтожить КВН, ведь рейтинги передачи и без того неминуемо падают, а различные телевизионные компании создают массу новых юмористических проектов, открывая двери ярким и талантливым комикам.

Только сегодня резидент Comedу Clab Павел Воля анонсировал масштабный онлайн-проект «Stand Up Battle», и пригласил принять участие в международном кастинге всех желающих, которые имеют смешно шутить. У КВН действительно серьезная конкуренция, ведь ведущий шоу «обдирает» ребят, а Воля обещал платит, предлагая победителю своего проекта 1 000 000 рублей и возможность попасть в новый крутой стендап-проект. Важное преимущество «Stand Up Battle» - судьи, которых не будет. Победителя определят путем зрительского онлайн-голосования, а следовательно участники могут не сомневаться в честности шоу и не бояться предвзятого отношения.