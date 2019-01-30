«По стопам Гуфа пошел»: Александр Гобозов может «создать» клуб бывших жен во главе с Алианой Устиненко

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Так как и репер Guf, экс-участник телестройки Дом-2 легко расстается с женщинами, но остается с ними друзьями.

Александр Гобозов и Алиана Устиненко стали знаменитыми после участия в телепроекте Дом-2, на котором появились в качестве влюбленной пары. Алиана и Александр сразу же набрали армию поклонников, которым легко удалось поверить в настоящие чувства пары. Не смотря на условия и правила на проекте Устиненко и Гобозов были единым целым, но со временем стало ясно – случился разлад в паре. Даже не смотря на общего сына Алиана решила не давать шанса отношениям с Александром и прекратила все. После их расставания не раз о Саше заходила тема на Дом-2, куда Устиненко вернулась уже будучи одинокой. А вот Гобозов успел удачно построить отношения с другой женщиной. Его избранницей стала его же помощница по бизнесу – Надежда Бурковская.

Кстати, Александр анонсировал переезд к возлюбленной, поскольку отношшения на расстоянии уже надоели влюбленной паре, переживающей конфетно-букетный период. Что касается Алианы, то она решилась покинуть Дом-2, хотя ее поклонники были огорчены этим решением. На данный момент девушка нормально говорит о Гобозове и не придирается к его новой избраннице. Накануне Алиана даже опубликовала тематический пост в Instagram и интригующим заголовком: «Бывший муж - нынешний друг».

«Да у нас была очень сильная любовь (кто смотрел телепроект, тот помнит), но почти 3 года назад мы разошлись. С Сашей мы были вместе 4 года (сыграли 3 свадьбы) , у нас замечательный сыночек, но наши пути разошлись и сейчас мы с ним очень хорошие друзья, родители и коллеги по бизнесу. Всегда придём друг другу на помощь. Не все конечно пары остаются в хороших отношениях после развода, но мы, Слава богу, нашли общий язык. У Саши уже своя личная жизнь, у меня своя. Считаю это самый правильный исход общения», - написала Алиана, возможно намекая на возможность дружбы даже с девушкой Гобозова.

Такая позиция очень похожа на ситуацию в жизни известного репера Гуфа (Guf), который также стал причиной дружбы двух известных харизматичных и красивых женщин – Айзы Анохиной и Кети Топурия. Экс-жена Gufа шокировала подписчиков своим фото.

Она с бывшей девушкой репера Кэти Топурия отдыхают на Бали вместе с детьми. Такой повтор ситуации возможен и в дружеском коллективе Гобозова и Устиненко. Александр Гобозов может «создать» клуб бывших жен во главе с Алианой Устиненко, которая позитивно настроена на общение с бывшим мужем. Такого мнения придерживаются и поклонники Алианы.

«Странно это все. друзья любовники опять друзья», «Алиана мне напомнила Айзу Анохину, которая теперь дружит с Топурия, которая также стала экс реперу Гуфу. вот такое совпадение», «По стопам Гуфа пошел))) ах Гобозов, Гобозов... Орел», - говорится в публикации.

Таким образом, вполне вероятно, если Гобозов женится или начнет строить новые отношения Устиненко поймет все и всех и продолжит общение с экс-пассиями своего бывшего супруга, звезды проекта Дом-2.