Требует ДНК-тест: Экс-сожительница нефтяного миллиардера Зюзина пожаловалась на угрозы и преследования

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Круглосуточная слежка, угрозы и подарки с мертвыми животными - Елена Волкова обратилась к Андрею Малахову за помощью.

Экс-сожительница нефтяного магната Игоря Зюзина Елена Волкова в студии телепередачи «Прямой эфир» пожаловалась на угрозы и преследования бывшего, который выгнал женщину с ребенком на улицу и отказался признавать сына. По словам Елены, олигарх из списка Forbes требует ДНК-тест, обвиняя женщину в связи с неким господином Швердиным. Женщина рассказала, что они познакомились с бизнесменом в 2002 году в стриптиз-клубе, где она работала официанткой. Мужчина сразу положил глаз на привлекательную блондинку, и вскоре после знакомства они стали жить вместе. Несколько месяцев она не знала о деятельности своего возлюбленного, пока на отдыхе он не признался, что владеет крупным бизнесом. В то время акционер горно-металлургического холдинга «Мечел» был женат и воспитывал двоих детей, однако это не помешало ему бросить семью. Более 15 лет Елена жила счастливой, беззаботной жизнью, купалась в роскоши и наслаждалась жизнью. Зюзин не разрешал ей работать, и отказался помочь создать собственный бизнес.

Сказка рухнула после того, как Волкова, уставшая от роли любовницы, потребовала официально заключить брак – вместо ЗАГСа она оказалась на улице с маленьким сыном и дочкой от первого брака без денег. Нефтяной магнат не признал сына, утверждая, что женщина родила от Швердина. К Андрею Малахову Елена обратилась за помощью из-за страха за свою жизнь: по словам Волковой, уже год и 7 месяцев они живут в страхе за свою жизнь – люди Зюзина угрожают ей и детям, а однажды даже прислали посылку с мертвыми кроликами – питомцами ее сына. Из-за круглосуточной слежки она боится выйти на улицу и опасается, что экс-любовник решится на более страшные действия. По словам адвоката Елены, официальная зарплата Зюзина — 200 000 рублей, поэтому в качестве алиментов он переводит по 50 000 рублей, однако Волковой не хватает этой суммы, чтобы растить детей.

Проверка на полиграфе доказала, что сына Елена родила от Зюзина, а со Швердиным у нее никогда не было интимной близости. Ведущий Андрей Малахов пообещал, что продолжит следить за дальнейшим развитием этой истории.

Стоит отметить, что старшие наследники Игоря Зюзина не обделены вниманием и помощью отца: Кирилл и Ксения от первого брака не только работают в компании отца, но также вместе со своей мамой Ириной владеют 16% акций. Они же владеют теперь и ООО «Метхолом». У семьи Зюзина на руках девяносто процентов акций этой компании. У Кирилла и Ксении – по 33%, а у Ирины – 34%.