Не простил до самой смерти: Дубовицкая могла стать врагом Арлазорова из-за неразделенной любви

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Известный юморист, даже узнав о страшном диагнозе, не смог смириться, что ведущая «Аншлага» предпочла его обществу другого эстрадного исполнителя.

Популярного артиста нельзя назвать баловнем судьбы. Личная жизнь Яна Арлазорова складывалась не очень хорошо, а популярность пришла к нему только в 40 лет. Но в последние годы судьба нанесла ему еще один, последний и самый страшный удар – ему диагностировали рак поджелудочной железы. Многочисленные несчастья и обиды могли стать причиной онкологии, считают его близкие.

Одной из таких невольных виновниц состояния Арлазорова могла быть Регина Дубовицкая, с которой артист работал многие годы, но их отношения были очень сложными и противоречивыми, отмечают коллеги, а в последнее время их даже боялись ставить в одну программу, так как ненависть только усиливалась.

Из официальных источников известно, что Дубовицкая была недовольна тем, что юморист подолгу работал над своими номерами, а также что даже став одним из самых популярных артистов комик все равно не удостоился внимания и благосклонности Дубовицкой. Место рядом с ведущей, которое он считал своим по праву, занял Владимир Винокур.

Также известно, что Дубовицкая не платила артистам, как было оговорено в контрактах, поэтому Арлазоров и Шифрин даже судились с ней и выиграли суд. Но, по словам Леона Измайлова, вместо торжества над поверженным противником, Арлазоров еще больше стал ненавидеть Дубовицкую и это чувство только росло. Комик постоянно поливал грязью коллегу за глаза и говорил гадости в лицо.

Регина Дубовицкая могла стать врагом Яна Арлазорова не просто из-за нежелания его приблизить, а из-за неразделенной любви, считают некоторые поклонники. Комик имел очень негативный опыт в любовных отношениях. Его первая любовь сбежала со свадьбы, а жена Ела Санько сбежала от него с их дочерью и не позволяла дочери видеться с отцом.

Такие потрясения наверняка оставили шрамы в душе Арлазорова, поэтому новые романтические чувства могли его пугать и вызывать злость и досаду, которую он, не имея возможности признаться, вымещал на объекте обожания. А Дубовицкая была слишком занята карьерой и не сумела распознать, что за злостью и агрессией могли стоять любовь и обожание перепуганного человека.

Как бы там не было, но Регина Дубовицкая все же пришла проститься с Арлазоровым, а вот он не простил ее до самой смерти.