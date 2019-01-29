«Ну и вареники!»: Седокова может колоть губы из-за желания стать второй Лободой

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Губы Анны Седоковой с 2005 года увеличились как минимум вдвое и приобрели неестественную форму.

Вероятно, что Анна Седокова может колоть губы из-за желания стать второй Светланой Лободой, к уровню которой стремится на данный момент весь российский шоу-бизнес. Анна Седокова, в свою очередь, как певица не смогла так состояться, поэтому пытается постоянно привлечь внимание публики к скандалам своей личной жизни или провоцирует разговоры о себе откровенными фото и видео. Несложно заметить, что за 14 лет ее внешность также изменилась - ушла худоба и невинное лицо, а вместе с этим появились огромные и неестественные губы, которыми в свое время прославилась Светлана Лобода.

«Ну и вареники!» - пишут под фото Анны Седоковой хейтеры. Пользователи убеждены, что уколами красоты певица погубила свою изюминку, и превратилась в одутловатую куклу. Также многие отмечают, что Седокова излишне демонстрирует свою фигуру, даже тогда, когда находится в окружении своих детей - для матери, как пишут в сети, такое поведение недопустимо.

Безусловно, Седокова может делать со своим лицом и телом все, что захочет. Но от ее внешнего вида в частности зависит и ее количество поклонников, многие из которых перестают интересоваться творчеством певицы. В частности это происходит из-за вызывающего поведения Анны в сети, а также ее изменений во внешности, в том числе и попытки скопировать внешность Лободы.