Аршавин не выдержал: «Доминирующая» Барановская может навсегда остаться одинокой - психолог

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Ведущей не хватает женской мудрости, из-з чего все мужчины рядом с ней будут чувствовать себя лишними, ненужными и несчастными.

Недавно популярный футболист, а ныне куратор детского футбольного проекта «Сириус в «Зените» Андрей Аршавин впервые за последние пять лет встретился со своими старшими сыновьями Арсением и Артемом. Спортсмен провел с наследниками целый день, и даже намекнул, что желает принимать участие в их жизнях. Возможно, такое рвение к возобновлению связи спровоцировано многочисленными нападками на спортсмена, мол, как можно доверить воспитание детей в клубе горе-папаше? Однако эксперт уверена, что желание футболиста встречаться со своими детьми было искренним.

Психолог Ольга Романив уверена, что популярная телеведущая Юлия Барановская сама виновата в бедах и неудачах в личной жизни. Эксперт заявила, что Аршавин мог бы стать хорошим отцом для своих детей и с радостью поддерживал бы с ними общение, однако в планах Юлии – выставить его виновным, а себя – жертвой. Романив отметила, что мужчина всегда любит именно женщину, а детей воспринимает лишь как дополнение к их матери, а потому при расставании поведение всегда диктует экс-возлюбленная: «Если Юлия Барановская решила бы, чтобы бывший муж должен участвовать в жизни детей, встречался с ними — так и было бы. И тогда у Андрея Аршавина с детьми были бы хорошие отношения».

Мужчины так устроены, что для них важна лишь женщина; если она его вдохновляет, заботится, сексуально совместима с ним, то он способен принимать и любить даже чужих детей, добавила эксперт. Все проблемы – из-за женщин, заключила психолог, и семья Барановской – не исключение. В союзе с Аршавиным всем «рулила» ведущая, а потому в ее власти было создать крепкую и дружную семью, из которой спортсмену не захотелось бы уходить. Юлии не хватило женской мудрости, она буквально задавила Аршавина гиперопекой над детьми, а самого мужчину игнорировала, не признавала его лидерские качества – это стало ее главной ошибкой. В результате, по мнению специалиста, Андрей чувствовал себя ненужным, лишним - Аршавин не выдержал, и союз распался: «Мудрая женщина лучший кусок отдаст своему мужчине, и только затем себе, а потом детям!»

Если экс-возлюбленная футболиста не изменится и не осознает всех допущенных ошибок, то «доминирующая» Барановская может навсегда остаться одинокой, ведь не сможет осчастливить мужчину рядом с собой, и все поклонники будут удирать из-под ее опеки.