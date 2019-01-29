«Совсем края потеряла»: На Анастасию Самбурскую подали судебный иск за клевету

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Певица уже долгое время выступала с громкими заявлениями в адрес женщины, которая родила актёру Александру Головину внебрачного ребёнка. Её последний пассаж возмутил юриста Екатерину Гордон, защищающего Светлану Белогурову.

На Анастасию Самбурскую подали судебный иск за распространённую ею клевету. В своём аккаунте в Instagram она утверждает, что ребёнок был зачат в «состоянии наркотического опьянения».

Это переполнило чашу терпения Гордон, оформившей судебный иск. Он предполагает защиту чести, а также компенсацию морального вреда её подзащитной. Дело будет рассматриваться Симоновским судом Москвы.

Гордон не скрывает своей позиции. Она сообщает, что Самбурскую давно уличают в том, что за своим языком следить она совершенно не умеет. Но безосновательное обвинение Белогуровой в наркомании является уже нарушением закона.

Юрист проинформировала, что сумма компенсации за клевету выставлена очень условно. Она составляет лишь 10 тысяч рублей. По слухам, продолжила Гордон, именно во столько оцениваются выступления Самбурской.

Правозащитница сообщила, что не обращала внимания на выпады той долгое время. Сейчас, когда пошла откровенная клевета, наступила пора обратиться к Фемиде.