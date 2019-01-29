«Возлюбленную в охапку и…»: Анатолий Белый «сдал» роман с Юлией Барановской на «Первом»

Странное поведение знаменитого актера, который очень по-свойски вел себя по отношению к приглашенной телеведущей, может говорить о тайных романтических отношениях.
В эфире утреннего выпуска «Сегодня 29 января. День начинается» в числе приглашенных гостей была Юлия Барановская, которая рассказала о своем участии в новом проекте Первого канала «Живая жизнь», а позже к ней присоединился заслуженный артист РФ Анатолий Белый. Кумир миллионов женщин также пришел презентовать свой новый проект «Кинопоэзия».
«Кинопоэзия» - это уникальное явление, которое дает возможность зрителю не почитать стихи, а посмотреть их в кинотеатре. Совершенно очевидно, что такое новшество в первую очередь должно заинтересовать влюбленных, которые могут устроить совершенно особенный романтический вечер своей половинке, совместив его со светским мероприятием.
Во время своего объяснения Анатолий Белый так увлекся презентацией своего творения, что случайно «сдал» свой роман с Юлией Барановской. Заявив, что на такой просмотр нужно взять «возлюбленную в охапку и …», вероятно, отправиться с ней в кинотеатр, артист протянул в сторону ведущей руку, чтобы обнять за плечи, но тут же осекся и попросил у Барановской прощения за вольность.
Возможно, Анатолий Белый просто слишком увлекся, а может быть атмосфера в студии располагала к неформальному общению, но повод для слухов о романе с Барановской он дал, тем более, что Юлия восприняла жест как должное. Хотя не исключено, что роман действительно есть и попытка Белого обнять Юлию это вполне привычный жест, очень уж естественно это выглядело.