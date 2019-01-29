«Возлюбленную в охапку и…»: Анатолий Белый «сдал» роман с Юлией Барановской на «Первом»

Сегодня, 21:30

Странное поведение знаменитого актера, который очень по-свойски вел себя по отношению к приглашенной телеведущей, может говорить о тайных романтических отношениях.

В эфире утреннего выпуска «Сегодня 29 января. День начинается» в числе приглашенных гостей была Юлия Барановская, которая рассказала о своем участии в новом проекте Первого канала «Живая жизнь», а позже к ней присоединился заслуженный артист РФ Анатолий Белый. Кумир миллионов женщин также пришел презентовать свой новый проект «Кинопоэзия».

«Кинопоэзия» - это уникальное явление, которое дает возможность зрителю не почитать стихи, а посмотреть их в кинотеатре. Совершенно очевидно, что такое новшество в первую очередь должно заинтересовать влюбленных, которые могут устроить совершенно особенный романтический вечер своей половинке, совместив его со светским мероприятием.

Продолжение... Аршавин не выдержал: «Доминирующая» Барановская может навсегда остаться одинокой - психолог Ведущей не хватает женской мудрости, из-з чего все мужчины рядом с ней будут чувствовать себя лишними, ненужными и несчастными. Во время своего объяснения Анатолий Белый так увлекся презентацией своего творения, что случайно «сдал» свой роман с Юлией Барановской. Заявив, что на такой просмотр нужно взять «возлюбленную в охапку и …», вероятно, отправиться с ней в кинотеатр, артист протянул в сторону ведущей руку, чтобы обнять за плечи, но тут же осекся и попросил у Барановской прощения за вольность.

Возможно, Анатолий Белый просто слишком увлекся, а может быть атмосфера в студии располагала к неформальному общению, но повод для слухов о романе с Барановской он дал, тем более, что Юлия восприняла жест как должное. Хотя не исключено, что роман действительно есть и попытка Белого обнять Юлию это вполне привычный жест, очень уж естественно это выглядело.