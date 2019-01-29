«Супер-звезда»: Концерт Лободы в Петербурге оказался дороже легендарных Kiss

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Организаторы концертов как то странно оценивают билеты на их выступления. Так, в ледниковом дворце Питера можно послушать группу Kiss всего за 7 тысяч рублей, в то время как Светлану Лободу аж за 15 тысяч.

Звездная болезнь Светланы Лободы просто зашкаливает, знаменитость находится на пике популярности и пытается выжать из своего положения максимальное количество средств. Ее норов заметили еще продюсеры группы ВиаГра, где звезда начинала свою карьеру. Теперь же «звездная болезнь» обрела такие формы, что певица требует огромные гонорары и даже позволяет устроить себе громкий скандал в аэропорту Шереметьево.

Так, стало известно, что цена билетов на концерт Лободы в ледовом дворце Санкт-Петербурга в два раза выше той, которую запрашивают у поклонников легендарной группы Kiss. Такое положение со стоимостью на билеты не смогли объяснить организаторы, единственным известным фактом является то, что они отталкиваются от запросов музыкантов, а значит зарубежная группа скромнее.

Напомним, что вот уже почти 50 лет в каждом новом поколении число фанатов легендарной американской рок-группы Kiss только увеличивается. Команда образовалась в США, в Нью-Йорке в 73 году. Группа Kiss изначально именовалась как коллектив Wicked Lester. Это была команда музыкантов, исполняющих восходящий на гребень модной волны глэм-рок, а также рок-н-ролл. В 83 году Kiss был предпринят рушащий все каноны шаг - они решили впервые выступить перед публикой без грима и это помогло им вновь вернуться на вершину музыкального Олимпа. В 2009 вышел альбом Sonic Boom, а осенью 2012 года музыканты Kiss выпустили альбом Monster, поклонники уверены, что это не последняя работа музыкантов. На вопрос о том, почему Kiss до сих пор востребованы, можно ответить коротко - потому что они профессионалы.

Конечно многие могут заметить, что Лобода фактически является матерью одиночкой – с отцом старшей дочери она рассталась, а тайна рождения второго ребенка до сих пор покрыта загадкой. Все же музыкальные критики уверены, что до легендарных исполнителей группы Kiss российской знаменитости еще очень далеко.